記者詹雅婷/綜合外電報導

加拿大亞伯達省卡加利市(Calgary)4日晚間7時25分左右發生槍擊案,根據警方最新消息,當局稍早接獲多起通報,目前已知2人中彈,其中一人當場死亡,另外一人性命垂危緊急送醫。當地部分路段已進行交通管制。

警方表示,目前調查仍處於初步階段,與嫌疑犯的相關資訊有待查證,驗屍程序將會在接下來這幾天進行,以便確認死者身分。

加拿大廣播公司報導,這是當地今年第一起的槍擊事件。

The Homicide Unit has been called out to investigate following a shooting in Saddleridge that has left one man deceased, and another in life-threatening condition in hospital. Investigation ongoing. Anyone with info asked to call Crime Stoppers.