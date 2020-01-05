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劫色不劫財！美銀行搶匪「與警對峙6小時」投降　中途性侵女行員

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實習記者陳妙津／綜合報導

美國伊利諾州一名搶匪在當地時間3日下午2點半左右，搶劫羅克福德（Rockford）一處銀行，並挾持一名女行員，和警方對峙達6小時之久，最後於晚間9點前棄械投降，沒想到過程中竟性侵該名女行員，不幸中的大幸是，人質被送醫急救後，並無生命危險。

據CNN報導， 38歲搶匪奧古斯特（Nicholas August）是羅克福德當地居民，當天持槍闖入銀行犯案，先讓裡面的人都離開後，挾持了該名39歲女行員作為人質，當警方到場時，他已經將自己與人質兩人都封鎖在大樓內。

談判專家立刻利用電話和奧古斯特聯繫，經過數小時溝通後，終於讓奧古斯特投降，將人質解救送醫，不過在對峙的6小時期間，人質竟已遭到性侵。警方逮捕時則發現，奧古斯特所持槍械其實是把空氣槍。

目前奧古斯特已被關押，被指控武裝搶劫、非法拘禁罪及2項性侵罪等，保釋金為200萬美元（約新台幣6009萬）。據了解，女行員和奧古斯特在事發前素不認識。

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