劫色不劫財！美銀行搶匪「與警對峙6小時」投降　中途性侵女行員

實習記者陳妙津/綜合報導

美國伊利諾州一名搶匪在當地時間3日下午2點半左右,搶劫羅克福德(Rockford)一處銀行,並挾持一名女行員,和警方對峙達6小時之久,最後於晚間9點前棄械投降,沒想到過程中竟性侵該名女行員,不幸中的大幸是,人質被送醫急救後,並無生命危險。

Update to last night's hostage situation in Rockford. Police say the weapon Nicholas August was in possession of was a pellet gun, which resembled a real firearm. #NBC15 We have the latest now on @nbc15_madison. https://t.co/Vgjzlpia1a