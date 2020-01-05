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年領破百萬！存股3天王公開「2020口袋名單」　萬點不怕：選股不選市

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圖文／鏡週刊

台灣加權指數創29年新高，準備挑戰歷史高點，許多好公司股價也水漲船高，存股族心中不免有些遲疑：現在到底還能不能存股？年領百萬股息的3位存股高手，告訴你萬點存股心法，以及2020年口袋名單。

「台股在萬點之上，現在還可以存股嗎？」這是眾存股族的疑惑。

其實台灣上市櫃公司近5年獲利表現亮眼，發放的現金股利逐年提升，根據統計，2018年整體現金股利約1兆4千億元，2019年又創新高，達1兆4千3百多億元。這意味著不管大盤震盪或個股漲跌，存股族每年仍然能領到一筆穩定的現金。

請繼續往下閱讀...

展望2020年，本刊特別專訪三位存股高手，包括曾是流浪教師的「華倫老師」周文偉、高師大兼任副教授謝士英、價值型投資人王昭弘，他們不僅存股十多年，累積千萬資產，且年領百萬元股息。以下是他們針對2020年存股策略的第一手看法。

華倫老師周文偉：選股不選市 ，挑獲利成長幅度高於股價漲幅的好公司。

很多人都會問，台股上萬點，這時候該不該存股？我的回答是：「選股不選市！」先挑好標的，然後等待別人恐懼時，我再來貪婪，也就是股價大跌修正、外資一直賣超的時候去買。

存股不應該只看加權指數，而是要看「發行量加權股價報酬指數」。證交所在2003年開始編製此指數，將股息還原回去，藉以檢驗台股的長期投資報酬。目前加權指數1萬2千點，發行量加權股價報酬指數已達2萬2千多點，也就是16年來，只要買對股票，股息加上價差收益比想像中還要多。

台股高居萬點之上，就算現在要開始存股，標的也不會難找，因為長期投資報酬率的好壞，關鍵在公司成長性。只要公司獲利成長幅度比股價成長幅度來得高，就可以繼續存。

食品環保股　營收創新高

金融海嘯以來，即使在大盤指數9千點以上買進中華食、大統益、統一超等好公司，股價是持續成長的，但如果10年前買到友達、晶電，現在股價比金融海嘯谷底還低，所以股票不能亂存，一定要挑具成長性的公司。

我還是比較喜歡食品股和環保股，因為不管政經情勢如何變化，每個人都要吃，生活中也都會產生廢棄物和垃圾，如果這些公司市占率高、有訂價權，又一直擴建廠房、增加產能，就是很棒的存股標的。

不受景氣影響的民生消費通路商統一超，是華倫老師周文偉長期持有的存股標的。

在操作上，我長期持有的中華食、大統益、統一超、崑鼎、新麥等，絕大多數公司的月營收都持續創新高，且年增率都超過通貨膨脹率，我持有這些公司非常安心、放心、開心。雖然股價漲到相對高點，我也不會賣股票。

即使最近碰到其中一檔股票下跌，我的持股總市值從4千7百多萬元縮水到4千6百多萬元，但未來一年股息仍會創歷史新高。我是投資者，不是交易者，不會因今天股票跌，就不看好它未來5年或長期的發展。

除非公司單季本業EPS（每股稅後純益）比前一年同期減少3成以上，代表公司競爭力明顯衰退，就是賣出換股的時候。相反的，如果車子沒有故障，我就一直坐在上面，持續存股領息，有錢慢慢買，沒那麼多錢時就買零股，前陣子甚至還解約一筆定存，轉進股市。

高師大兼任副教授謝士英：大盤跌就加碼，現金殖利率逾5％是買點。

對於像我這樣的存股族來說，看大盤點數漲跌沒有什麼意義，主要是看手上持股的成長性和現金殖利率，只要公司前3季賺超過前1年、股利逐年增加，或是現金殖利率達5％至6％，我就會繼續加碼。

每年3月至4月，上市櫃公司董事會公布盈餘和股利政策之後，是檢視存股名單的最佳時機，透過現金殖利率預估，汰弱留強，或買進一些現金殖利率不錯的標的。過去一年我加碼的公司包括長興、玉山金、佳世達、裕融等，未來一年若有現金殖利率超過5％的好公司，我也會買進。

用閒錢投資　存股領股息

在操作上，存股和賺價差的想法截然不同，存股沒有停利停損的問題，我的目標就是領股息，不管市場高低起伏，只要手上有閒置資金或領到現金股利，我就會一張張慢慢買。

獲利和配息穩定的金融股如玉山金，早被存股達人謝士英納入口袋名單。

存股像種咖啡樹，只要持續投入栽種，股數年年增加，股利也會一直增加。目前我手上有包括統一、台塑、南亞、大統益、長興、玉山金、國泰金等，2019年5月台股回檔700多點，我都沒賣，反而加碼。因為遇到股災，股票變得便宜，但是股利卻一毛也不少。只要公司營運和獲利正常，就持股續抱，而且愈跌愈要買。

現在回過頭看，每次出現股災，包括911、311日本大地震、SARS、金融海嘯等，都是進場好時機。與其猜測市場何時崩盤，不如找不受景氣循環影響、有定價能力的公司，例如再窮也會吃的食品和藥品股。

價值投資達人王昭弘：配息穩定最重要，保留一半現金伺機加碼。

很多人都覺得現在全球股市位居高點，但這話題已經說了2、3年，沒人可以預測股災何時發生，因此我仍然參與市場，而且根據過去經驗，就算股災來臨，體質好的公司通常在股價大跌後的6到18個月就會漲回來。目前我保留一半現金，打算等股災時再找機會買進營運不受影響的公司。

重經營狀況　需分散配置

由於抱著「打造退休金」的概念存股，配息穩定很重要，我會特別在意公司的經營狀況，選股指標包括：公司營收和淨收入與前一年相比是持平或更好，且最好是近5年和近10年表現落差不大。此外，股息發放率最好可以大於50％、ROE（股東權益報酬率）近5年或10年維持在15％以上，且股利一年比一年高，像是廣隆、精技、神達、力成和晶采等，目前都符合條件。

神達有車用、雲端2大事業群加持，股利一年比一年高，是台股達人王昭弘眼中具有潛力的存股標的。

長期存股，資產配置很重要，以確保股息的穩定度。我的存股名單通常有15至30家公司，分散在不同產業，且不會在某一家公司投入太多資金，單一公司或產業占總投資金額的10％是上限。存股像種果樹，即便這棵果樹壞掉了，還有其他果樹幫你長果子。


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