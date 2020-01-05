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油價終結連3漲　明天起汽油不調整、柴油調降0.1元

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▲▼ logo重傳。加油站,中國石油,油價 。（圖／記者張一中攝）

▲中油宣布，明日凌晨零時起汽油每公升不調整、柴油則調降0.1元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中油今（5）日宣布，依照油價機制計算，從明（6）日凌晨零時起汽油每公升價格不調整、柴油每公升調降0.1元，調整後中油92無鉛汽油將漲到每公升27.7元，95無鉛汽油29.2元，98無鉛汽油31.2元，超級柴油25.6元，終結連續3周調漲。

中油表示，受到新年假期交易冷清、中東地緣政治等因素影響，使得本周原油價格震盪微跌。另與油價相關的指標原油價格，周均價為每桶67.21美元，較前週67.53美元下降0.32美元，至於新台幣兌美元匯率升值0.09元，因此國內油價依公式計算跌幅為0.62%。

請繼續往下閱讀...

不過，中油指出，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，因此汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.6元。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」的情形。此外，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，中油呼籲，請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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