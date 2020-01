川普「已瞄準伊朗52處」　神秘數字呼應當年「伊朗人質危機」

▲美國總統川普。(圖/路透)

實習記者劉雪兒/綜合報導

伊朗因美軍斬首伊朗聖城軍的指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani),揚言要對美國進行報復。對此,美國總統川普4日表示,伊朗如果真的攻擊美國人或資產,他將會迅速、嚴重地攻擊伊朗「52」處非常重要的地點。

根據BBC報導,川普口中的52數字跟1979年爆發的「伊朗人質危機」有所關聯,也就是美伊雙方交惡的源頭。那一年,伊朗興起「伊斯蘭革命」,什葉派教士哈米尼推翻巴勒維王朝。巴勒維獲准入境美國,並在紐約接受醫院治療淋巴癌,因此激怒一群伊斯蘭主義的學生硬闖美國大使館,共挾持90位人質,其中包含美國外交人員和66位公民,並要求引渡巴勒維。

當時的美國總統卡特為救出人質,並派前司法部長克拉克(Ramsey Clark)和參院情報委員會辦公室主任米勒(William Miiler)進行協商,但哈米尼拒絕協商,閉門不見,卡特憤怒地終止從伊朗進口石油,凍結了伊朗在美資產。

▼哈米尼是前任伊朗最高領袖 。(圖/達志影像/美聯社)

隨後,哈米尼在11月下令釋放女性和非洲裔美籍人質,人質的數量降至53名。1980年3月,巴勒維已安全到埃及,而卡特則安排美軍進行營救,於1980年4月16日批准了代號「鷹爪行動」的營救行動,結果還發生一架直升機和一架C-130大力神運輸機相撞的事故,突擊隊員無法送抵預定地。此外,在那年的7月,有一名人質因病獲釋,人質的數量降至52名。

同年7月,巴勒維在埃及過世之後,哈米尼主動向美國提出新條件,卡特為救出剩下的52名人質,不得不答應歸還巴勒維的財產和解凍伊朗的資產。經過數月的協商,雙方在1981年1月19日簽署協議,而52名人質在被扣444天後成功獲得自由。值得一提的是,這起伊朗人質危機事件,在2012翻拍成電影《亞果出任務》(Argo,大陸譯為《逃離德黑蘭》),甚至金獲得2013年奧斯卡獎最佳影片。

如今,川普4日在推特上警告伊朗,如果敢攻擊任何美國人或美國資產,他將瞄準52處伊朗地點,而這個52數字代表多年前被伊朗挾持人質數量。他還強調,會被非常快速、嚴重地攻擊對於伊朗與伊朗文化非常重要的地方,因為美國不想要有更多的威脅。

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!