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伊朗第2號人物「生前36小時行蹤外洩」！　美軍擊殺內幕曝光

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▲▼ 美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

▲美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。圖為空襲事件後，機場周邊道路的殘骸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）3日命喪美軍空襲一事吸引全球關注，外傳向來不用智慧型手機的他生前最後36小時的行蹤外洩，才讓美方掌握精準攻擊時機。根據伊朗官媒IRIB的最新消息，蘇萊曼尼與伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）的遺體已於5日運抵伊朗西南部城市阿瓦士（Ahvaz）。

綜合獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）、路透等外媒報導，蘇萊曼尼與穆罕迪斯是多年來的盟友，也是美國多年來鎖定的頭號人物，2人雙雙避免使用智慧型手機等科技產品，祭出最嚴密的安全措施，控管能與他們親自接觸的人數，就是要避免落入美國的手中。

▲伊朗革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（中）。（圖／達志影像／美聯社）

穆罕迪斯一方的消息人士私下透露，2人都不會走正規的機場通道，總是不宣布要去的地方，也沒有事先約定時間，只會搭乘定期航班，「總之很難追蹤到他們，但大馬士革和巴格達機場四處都是美方的眼線，所以他們才會被逮到。」此外，黎巴嫩什葉派真主黨（Hezbollah）一名領袖坦言，儘管蘇萊曼尼有多個進入伊拉克的路線，但這些全都無法救他一命，因為他已經被身邊的人出賣，生前36小時的行程曝光，「似乎是在2日來到大馬士革的那一刻開始，就一路被嚴密監控，直到3日在巴格達被擊斃。」

時間拉回2日，蘇萊曼尼在敘利亞首都時並沒有和任何人見面，而是直接驅車前往黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），與黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），花費數小時談論在伊拉克的最新發展狀況。在結束黎巴嫩的行程後，他照原路返回大馬士革，接著搭機前往巴格達；同一時間，人在巴格達的穆罕迪斯接到消息後，就啟程前往機場接機，「迎接重要客人」。

▲▼ 美軍空襲伊朗革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）車隊。（圖／路透）

▲外傳該輛被燒毀的車，隸屬於蘇萊曼尼、穆罕迪斯的座車車隊。（圖／路透）

只不過，這一切的安排就在空襲發生當天出了問題。正當穆罕迪斯一行人前來迎接蘇萊曼尼，準備前往他在巴格達綠區（Green Zone）的住處時，美方一架無人機就在機場上空盤旋，蓄勢待發準備發動攻擊；當2人的車隊出發沒多久，巴格達西郊就發生3起爆炸事件，根據一份國安報告文件，多枚飛彈鎖定車隊攻擊。

事發後，許多被攻擊的人早已變成焦屍，伊拉克當局花費數小時進行身分確認，但根據安全人員的說法，蘇萊曼尼左手戴著一枚嵌有紅色寶石的大戒指，因此隨即確認蘇萊曼尼喪命。

▲▼伊拉克各地4日都有悼念活動，民眾走上卡爾巴拉（上）、納傑夫（下）街頭，抗議美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

人民動員一名領袖指出，美方早已鎖定蘇萊曼尼及穆罕迪斯很長一段時間，但都沒有成功，「顯然他們招募一些與2人關係密切的人，藉此追蹤2人的行程，以便確認擊殺2人的時間與地點，武裝組織派系的領導人現在都很害怕，因為他們不曉得美國滲透組織到什麼程度，也不知道接下來可能會發生什麼事。」

在事件發生後，伊朗喊出誓言報復美國的口號，美方隨後也增兵科威特。總統川普4日先威脅「已鎖定伊朗52處重要據點」強勢壓制伊朗的恫嚇，5日凌晨再度發文指出，「他們攻擊我們，我們就會反擊，如果他們再次攻擊，我強烈建議他們不要這麼做，我們將會使出遠比以前更加猛烈的攻擊來回應」、「美國剛剛在軍事裝備上花了2兆美元，我們的軍隊是世界上最大、最棒的，如果伊朗攻擊美國基地或任何一名美國人，我們一定會送出全新精美的武器給他們……而且毫不猶豫！」

►伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球
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▼川普推特連發，點名伊朗，若選擇踏上報仇之路，不會有好下場。（圖／翻攝自推特@realDonaldTrump）

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