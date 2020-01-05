　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲伊拉克巴格達民眾4日走上街頭，悼念民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯、伊朗少將蘇萊曼尼在美軍空襲之中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴格達民眾4日走上街頭，悼念民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯、伊朗少將蘇萊曼尼在美軍空襲之中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍3日空襲巴格達國際機場，伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）、伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等人喪命。伊拉克各地數萬人4日走上街頭悼念罹難者，高喊「美國去死」的口號，抗議可能被捲入另一場戰爭。位於首都巴格達、行政單位密集的綠區當天遭火箭攻擊，其中1枚甚至落在美國大使館附近，幸好無人傷亡。

▲伊拉克卡爾巴拉（Karbala）民眾4日走上街頭，悼念民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯、伊朗少將蘇萊曼尼在美軍空襲之中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊拉克各地4日都有悼念活動，民眾走上卡爾巴拉（上）、納傑夫（下）街頭，抗議美國發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊拉克納傑夫（Najaf）民眾4日走上街頭，悼念民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯、伊朗少將蘇萊曼尼在美軍空襲之中喪命。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，人民動員（PMF）4日發起悼念活動，數萬人走上街頭參加喪禮，民兵們抬著棺木遊行，示威者高喊「美國去死」、「不！以色列！」與「復仇」的口號。報導指出，許多伊拉克人認為，美軍在境內殺害蘇萊曼尼與穆罕迪斯，可能讓國家被捲入另外一場戰爭，因此非常憤怒。

伊拉克軍方證實，綠區（Green Zone）與鄰近區域4日晚間遭到火箭攻擊，其中一枚落在美國大使館附近，一枚落在賈德里亞（Al-Jadriya）地區，2枚擊中巴拉德空軍基地（Balad Air Base），幸好無人傷亡。據了解，目前沒有人出面承認發動攻擊。

▲▼巴格達國際機場遭到美軍空襲。（圖／路透）

▲美軍3日針對巴格達國際機場發動空襲。（圖／路透）

伊拉克國會召開特別會議，將投票決定是否驅逐美軍。穆罕迪斯的接班人阿米里（Hadi al-Amiri）表示，「你們高貴血液的代價，就是美國軍隊永遠離開伊拉克，達到完全的國家主權。」

北約、美國領導了訓練伊拉克部隊的軍事計畫，但目前都宣告暫停。北約代理發言人懷特（Dylan White）表示，「駐伊拉克人員的安全是最重要的，我們將繼續採取所有必要的預防措施。」此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也出面緩解局勢，分別和伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）、阿拉伯聯合大公國的王儲阿勒納哈揚進行談話。
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
她嘆「台灣女生」總被阻止吃冰　網曝美國友人實測：不吃真的比較
吳宗憲「公開節目名 」點名製作單位連犯2大忌！錄影當場發火：
香港「武漢不明肺炎」又增6宗！新加坡爆1女童染病..學者：病
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

女童住「噁臭垃圾堆」冷風中搭臨時帳棚　只因爸「嫌麻煩」把她丟掉

3美洲獅登山步道旁45米「大啖人類腐屍」遭擊斃！官員：異常行為

悼念黑鷹失事　蘇巧慧、黃志雄宣布「暫停競選活動」

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

快訊／美國國防部：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

美軍空襲巴格達機場「炸死伊朗將軍」！民兵組織：7人喪生

電梯門夾牽繩狠往上拖！汪汪秒遭「懸吊勒脖」險窒息畫面曝光

快訊／加拿大槍擊1死1命危！　警封鎖道路展開調查

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

快訊／加拿大槍擊1死1命危！　警封鎖道路展開調查

軍事學校遇空襲「至少28死數十傷」！　利比亞首都戰火升級

伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

東京大阪初雪到！　首都圈「路面結冰」清晨0.6°C創入冬最低溫

伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航　國防大臣挺美：有權依法自衛

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

新加坡證實爆首宗「不明肺炎」！　3歲女童曾到過武漢

朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街籲團結　「分散選票，就是便宜了民進黨」

王小姐風波後首現輔選　李佳芬燦笑：我們挺好的，沒事

深夜揮鐮刀咆哮！　台東失業男酒後失控被法辦

帶愛犬看房「一進門狂抓地板」！　曾智希求救算命師「裡面住將軍」…曝恐怖下場

《舞力全開》播7年爆喊卡？民視求新改製「年後停錄」

爆米花／合庫險勝台電敗部復活　將與興富發爭冠

中職／樂天宣布續約雙冠王　李茲農曆年後報到

IU、孔曉振、孫藝真！2019女生都迷倒的韓劇女主角TOP 7

暴龍范弗利特29分、11助攻射翻天　賞籃網悲情5連敗

乳癌發生率降70%！「神奇醬」風靡全中美洲...特製食譜曝

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

不喜歡她的態度　日女持刀砍陸女

生日成忌日！34歲工程師星巴克遭搶慘死

火箭炮轟巴格達美國大使館、美軍基地

伊朗危機引爆三戰　結局毀滅世界

美伊戰情升溫　第三次世界大戰成熱搜

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

疃穆達大王花　花苞跟足球一樣大

工讀生倒「特製高湯」進關東煮引眾怒

女童被爸拋棄　住垃圾場臨時帳棚

新加坡爆首宗不明肺炎　患者到過武漢

白宮警告國會：伊朗一周內發動報復

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

更多熱門

相關新聞

伊朗誓言報復　荷莫茲海峽最危險

伊朗誓言報復　荷莫茲海峽最危險

美國對伊拉克巴格達國際機場發動空襲，擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。美伊衝突加劇是否將影響全球石油供應，成為各國關注焦點。外媒指出，德黑蘭當局已經誓言報復，而他們最有可能瞄準的地點就是伊朗南部沿海的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

白宮提伊拉克空襲通知　民主黨反彈

白宮提伊拉克空襲通知　民主黨反彈

美擊斃伊朗將領　男足取消卡達行

美擊斃伊朗將領　男足取消卡達行

美國各地80場示威 譴責川普擊殺蘇雷曼尼

美國各地80場示威 譴責川普擊殺蘇雷曼尼

川普警告別復仇：已瞄準伊朗52地點

川普警告別復仇：已瞄準伊朗52地點

關鍵字：

伊拉克巴格達美國美軍火箭蘇萊曼尼人民動員穆罕迪斯

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面