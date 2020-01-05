不用電、火！利用廢棄資材萃取精油　專家研發香氛時空膠囊DIY

▲林試所利用廢棄資材進行精油萃取，研發香氛精油時空膠囊。（圖／林務局林試所提供）



記者許展溢／台北報導

不同芳香精油，可以舒緩情緒、輔助睡眠、調節生理機能或增加生活情趣。林務局表示，但純天然的精油及其產品，價格昂貴，而經營撫育森林、整理林地時會產生許多廢棄資材，利用這些廢棄資材（包括枝梢材、枝條、葉片等）可以進行精油萃取，以減少廢棄物，達零廢棄物目的，更能研發出香氛精油時空膠囊。

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▲林試所表示，此技術為一種非常適合作為DIY商品的配方，不需用火、不需用電。（圖／林務局林試所提供）



林務局指出，天然精油在室溫下具有極強的揮發性，對於空氣、日光、濕氣及溫度等均較敏感，使得精油的化學性質不穩定。林業試驗所研究人員表示，可以利用微膠囊技術有效增加精油穩定性，使精油的香氣可以持續、緩慢釋放，延長精油應用的有效壽命及時間，以擴大精油使用層面。而過去研發的微膠囊技術，操作步驟繁雜，且成本高又耗能大，這次團隊研發出香氛精油時空膠囊DIY製作技術。

▲林務局指出，使用香氛精油產品，使家的味道除了飯菜香，還可以添加花果香、木質香。（圖／林務局林試所提供）



林試所所長張彬說，此技術為一種非常適合作為DIY商品的配方，不需用火、不需用電，操作簡單、安全、方便，將精油包埋在微型膠囊內，使精油的芳香氣味釋放速率減緩，並可添加各種顏料，製成色彩繽紛的產品，將之放置在玻璃瓶中，或製作成香包等多元化應用方式，可持續散發香氣，並可依據精油種類的不同，具有舒緩放鬆或提振精神等功效。林務局強調，使用香氛精油產品，使家的味道除了飯菜香，還可以添加花香、果香、木質香，推開家門，迎面就能聞到香噴噴專屬的「家的味道」，幸福指數狂飆。