2020年信用卡優惠變動懶人包　回饋加碼、縮水一次讓你看懂

▲各家銀行陸續公告2020年信用卡回饋，卡友要留意優惠是否有縮水，以免影響自身的權益。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

邁入新的一年，許多人關注手中的信用卡權益、優惠是否縮水，各家銀行近期陸續公告2020年卡友回饋，Money101金融比較平台表示，根據規定發卡銀行都需要明列各項優惠、權益服務的有效期間及適用條件，因此都會定期於官網公告新的優惠內容。

2020年第一件要關注的就是，民眾持現金回饋信用卡或是簽帳金融卡於歐盟經濟區商店消費，是否享有以往的現金回饋率。由於歐洲經濟區對於2大國際發卡組織VISA、MasterCard進行反壟斷法制裁，影響發卡銀行更改歐洲經濟區的現金回饋計畫。

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花旗銀行早在2019年10月就公告 ，自2020年元旦起，持卡人於歐洲經濟區實體商店的消費將不再享有現金、紅利回饋，但頂級卡別Prestige、寰旅卡則不受影響；花旗現金回饋PLUS卡原本除了歐洲區國家以外，其他160國海外消費仍享現金回饋3.5%，自2020年元旦起，只要屬於海外消費，將降為一般回饋0.5%，不過於國內餐廳、加油、量販消費仍有2%回饋。

星展銀行也公告，以現金回饋為主要訴求的「炫晶卡 」，國內1.2%、海外2.5%的優惠將延續至2020年底。不過，海外消費若涉及歐洲經濟區，其優惠回饋將採每季公告，建議持卡人每季檢視。

第一銀行一卡通聯名卡 2019年提供新戶核卡後一定期間內享有海外現金回饋最高3.5%，2020年開始將縮為不分國內、外消費，回饋率都只有1%。

樂天信用卡2020年開始已移除國內一般消費1.25%現金回饋以及0.5%樂天點數回饋，需要再觀察之後會不會強勢回歸。國內餐廳消費享3%的優惠仍延續，不過2020年新增優惠條件為需達5筆以上餐廳消費不限金額。

國泰世華銀行「機場停車」權益2020年再縮！縮水的對象為白金卡別以上(不含世界卡、無限卡)的持卡人，2019年原本免費機場停車的權益為每年2次，每次最多7天，2020年雖然每年仍提供2次免費停車，但是，每次最多只能免費停5天，如果出國天數較長，可使用2,000點紅利折抵1天停車；反觀2018年同樣的刷卡門檻(支付團費8成或全額機票，且金額達1萬元）提供的權益為每次最多免費停7天，每年不限次數。

國泰指定信用卡高鐵購票的優惠內容2020年略為更動，從2019年的前月帳單消費滿1.5萬享購票88折，2020年改以10%多利金或是等值的紅利點數回饋，對於持卡人來說，回饋率變低，回饋的變現性也不及「現享88折」來得好。

不過，信用卡回饋不會只有縮水，Money101也觀察到2020年多家銀行仍維持2019年吸睛優惠，甚至將回饋升級，像是花旗Prestige卡原本國內每消費30元可以累計紅利點數3點、海外消費累積3.6點，2020年元旦起回饋翻倍，國內、外消費皆享每30元累積6點，相當於每15元兌1哩（原本為每30元兌1哩）；免年費附卡張數也由2張調整為無上限，持有附卡的家人都可以免費進出機場貴賓室。

花旗寰旅世界卡2020年 也將去年縮水兌換的華航哩程調整回來，2019年每500花旗哩程只能兌換350哩華航哩程，即日起恢復為1比1兌換比例，每500花旗哩程只能兌換350哩華航哩程。

玉山銀行則祭出分眾發卡策略，一方面吸引高端客群，2020年端出更高級別的「玉山世界卡」 ，僅限帳戶與財富管理價值達新台幣1億元以上的私銀、極致理財會員申辦，提供市區停車每日最高3小時、每年18次機場貴賓室、機場接或送1趟、每年不限次數且每次最高可停30天以及市區道路救援50公里等信用卡免費權益，更重要的是，獲取權益的門檻只要近一期帳單有刷卡紀錄就可以。

另一方面，針對一般消費者推出的玉山U Bear卡，4大超商8%回饋、網路通路5%回饋、電影20%回饋將延續至2020年6月底；玉山Only卡優惠至6月底、Pi拍錢包信用卡則是到2月底。