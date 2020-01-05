美國各地80場示威「離開中東！」　譴責川普殺害蘇雷曼尼

▲民眾走上街頭抗議，舉著牌子要求美軍停止對伊朗的傷害。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

成千上萬個反戰團體週六（4日）聚集在全世界各地，譴責美國在巴格達發動的空襲事件，殺害伊朗安全和情報最高指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），包括華府及洛杉磯在內，舉行超過80場的示威活動。

根據《路透社》報導，示威活動帶頭的領導者是全球反戰聯盟「立即行動以阻止戰爭和結束種族歧視」（A.N.S.W.E.R）以及女性主導的反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink），他們發聲明表示，「美軍殺死蘇雷曼尼的舉動可能會導致戰爭，破壞整個地區的安全和平。」。

▲示威民眾高喊，「不要更多的炸彈」。（圖／路透）

粉紅代碼領導人本傑明（Medea Benjamin）表示，「這次的示威跟以往不太一樣，參與者多半是年輕人。」數百年示威者在白宮前大喊，「沒有正義就沒有和平，美國離開中東！」抗議者史蒂夫·萊恩（Steve Lane）表示，「我能做的不多，但至少我可以站出來說表達我的意見。我相信只要參與的人越多，川普會聽進去的。」

根據民意測試顯示，美國人民多半反對美國干預國際軍事。芝加哥全球事務理事會在去年做了一項統計發現，美國有27%的人認為干預國際軍事，會使美國的處境安全；但有將進50%的人卻認為，這樣會使國家更不安全。