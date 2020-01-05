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超羨慕！民營金控年終獎金衝高估比往年多　還給員工加薪10%

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲隨著農曆春節即將到來，民營金控獲利表現亮眼，預估年終獎金可超越上年。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆新年即將到來，銀行業年終獎金行情也陸續揭曉，多家民營金控表態預期年終獎金可望超越上年，預計春節前發放，同時也有為員工加薪的機會，最高調薪幅度達10%。

根據金管會統計，金融業2019年前11月稅前盈餘達6,211.41億元，較去年同期成長17.9%，一舉創下歷史新高水準，其中全體銀行業稅前盈餘達3,851.6億元，年增7.2%、保險業稅前盈餘也達1,839億元，年增49.3%。

請繼續往下閱讀...

各家金融業者年終獎金並未完全出爐，不過2019年獲利表現亮眼，可望反映在年終獎金上。富邦金表示，每年都會視年度獲利狀況於年前發放年終獎金，平均約4至6個月，但仍視各子公司業務獲利及個人績效表現而定。

此外，為符合市場薪資競爭力，富邦每年都會依員工績效表現，定期辦理調薪，近年每年都有3%至5%調薪率，預期2020年也應該有此水準。

國泰金也將視公司營運績效、盈餘、員工績效表現核發年終獎金，同時也會參考市場調薪率及公司整體薪資競爭力後，針對晉升與員工績效表現，定期進行薪資檢視及差異化調整，以達激勵與留置優秀人才效果。

台新金指出，2019年公司整體績效表現佳，預計年獎平均將比2018年水準提高1個月，並依員工績效再差異化核給；績效佳者最高可超過12個月，本年度將待結算後規劃發放；中信金也將比照往年，依獲利水準提撥年終獎金，預計將於農曆年前發放。

玉山金表示，除了每年9月發給同仁1個月的員工酬勞外，年終獎金平均4至6個月。玉山獲利持續成長，年終獎金預估也較往年略增，會在春節前夕進行年終獎金發放。

此外，玉山日前也宣布，從今年1月1日起全面調薪，平均調薪幅度超過8%，其中第一波調薪中，主要聚焦基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪的金額，基層同仁每個月本薪提高3,000元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升4.6%，基層同仁平均提升6.4%。

在4月1日後，加計第1季經理人、中階主管及同仁的晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過8%，基層同仁平均薪資將提升達10%以上。

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