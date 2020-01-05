伊朗誓言報復美國！　挑中「最脆弱咽喉點」荷莫茲海峽恐打擊全球

▲ 示威者不滿美國空襲擊殺蘇萊曼尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國對伊拉克巴格達國際機場發動空襲，擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。美伊衝突加劇是否將影響全球石油供應，成為各國關注焦點。外媒指出，德黑蘭當局已經誓言報復，而他們最有可能瞄準的地點就是伊朗南部沿海的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

荷莫茲海峽最窄處僅21英里（約34公里）寬，是將石油自波斯灣輸送到世界海洋的唯一途徑。附近的阿曼灣（Gulf of Oman）2019年發生2起襲擊事件，受損的包括分別載運石油與化學品的2艘輪船，造成石油價格飆升。

CNN援引歐亞集團（Eurasia Group）分析人士說法報導，伊朗對美國的報復可能包括試圖擾算波斯灣航運。研究報告指出，「伊朗可能在海灣地區展開對商業航運的干擾，也可能啟動軍演，藉此暫時中斷航運。」若荷莫茲海峽因美伊衝突關閉，將對世界經濟帶來巨大打擊。

根據美國能源資訊管理局（EIA），連接阿曼灣與波斯灣的荷莫茲海峽是全球最重要的「咽喉點」（choke point），能夠讓巨型油輪通過的運輸通道僅2英里（約3.2公里）寬，使得船隻被迫通過伊朗和阿曼領海。通過這道海峽的石油量驚人，其中約80%原油運往亞洲。若這些供應中斷，全球經濟將無法運轉。

►警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。