白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，白宮的「伊拉克空襲」通知報告令人擔憂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普3日下令空襲伊拉克，導致伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）喪命，白宮4日向國會正式提交通知。但是，民主黨議員紛紛表示不滿，因為政府沒有事先通知、尋求批准，也可能讓國家捲入戰爭。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更指出，「國會與美國人民對於國家安全一無所知」，讓她非常擔憂。

▲伊拉克巴格達國際機場3日遭美軍空襲，五角大廈事後證實是川普直接下令發動攻擊。（圖／路透）

川普3日下令空襲伊拉克，擊殺伊朗少將蘇萊曼尼。國防部當天向兩院軍事委員會簡單報告，白宮4日向國會提交正式通知。

裴洛西指出，這份文件產生的問題比解答的還要多，「關於政府決定涉入針對伊朗敵對行動的時間、方式與理由……引發了嚴重且迫切的問題」，「機密處理」的方式也加深她的擔憂，「國會與美國人民對於國家安全一無所知。」

裴洛西提到，這次伊拉克空襲沒有得到國會具體授權或討論，形容政府的軍事介入是「挑釁、加劇情勢且不合乎比例原則的」，把美國公民、軍隊與盟友置於危險之中。

▲民主黨籍議員桑德斯（Bernie Sanders）認為，國會必須採取行動，組織川普讓美國捲入戰爭。（圖／路透）



民主黨人士紛紛對此表示不滿。參議員桑德斯（Bernie Sanders）4日表示，國會必須立即採取行動，阻止川普「讓我們的國家陷入另外一場永與無盡的戰爭」。另一名參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，川普帶領美國走向「戰爭邊緣」，行為魯莽，「他顯然沒有任何計畫。」一名黨內高級幕僚形容這份文件「簡短且不夠充分」。

▲美國總統川普下令空襲伊拉克，卻沒有事先尋求國會批准，民主黨掀起反彈聲浪。（圖／路透）



《路透社》報導，根據美國1973年《戰爭權力法》（War Powers Act），政府派遣部隊，採取軍事行動48小時以內，必須通知國會，並在報告中交代情勢、權責單位、行動範圍與時間。據了解，白宮目前拒絕回應這一次的報告。

民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）3日提出決議案，要求國會舉行辯論與投票，防止與伊朗的敵對行動升級。共和黨議員則大多支持川普，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，「關於美軍的死亡，沒人比蘇萊曼尼必須負起更直接的責任。」

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