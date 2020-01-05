男嬰屍藏「汽車旅館小冰箱」冰封1周！爸媽：自然死亡

▲來自達拉斯的埃斯皮諾薩（左）與巴斯克斯（右）將兒子遺體藏進汽車旅館冰箱。（圖／翻攝Dallas County Jail）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州達拉斯（Dallas）發生一起可怕案件，一名3周大男嬰的遺體被藏在汽車旅館小冰箱裡。父母表示，孩子一周前自然死亡，他們正在接受兒童保護服務（CPS）的調查，擔心另外2名年幼兒女被社福機構帶走，才沒有通報911。警方3日表示，2人涉嫌藏匿人類遺體、竄改證據，目前已遭逮捕。

當地媒體WFAA報導，32歲的母親巴斯克斯（Felicia Vasquez）向警方供稱，12月21日將兒子放在床上睡覺，進到浴室洗澡，出來一看竟發現孩子已經沒有呼吸與生命跡象，慌張地實施心肺復甦。她要求老公埃斯皮諾薩（Arturo Espinoza）通報911，但對方「歇斯底里地拒絕」。

根據法庭文件，父親埃斯皮諾薩表示，夫妻倆正在接受社福單位調查，如果被發現兒子死亡，另外2個孩子也會被帶走。巴斯克斯擔心失去兒女，同意不要報警。她承認，在嬰兒死亡2天後將遺體放進冰箱。

▲夫妻供稱，兒子1周前因自然因素死亡，由於擔心失去其他孩子的撫養權，沒有報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CBS報導，警方12月28日發現男嬰遺體，2人供稱，兒子1周前因自然因素死亡。兒童保護服務證實，夫妻一共生下10個孩子，他們在案發前一天就已安置其中1名女童和1名男童。據了解，如今最年幼的寶寶過世，剩下的7個孩子目前與另外一名親戚同住。

警方3日表示，巴斯克斯2日被逮捕，37歲的埃斯皮諾薩已因涉嫌偷車案遭到拘留，2人都因藏匿人類遺體、竄改證據被起訴。據了解，達拉斯法醫辦公室尚未公布男嬰死因。



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