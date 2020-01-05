　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男嬰屍藏「汽車旅館小冰箱」冰封1周！爸媽：自然死亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲達拉斯一對父母，埃斯皮諾薩（左）與巴斯克斯（右）將兒子遺體藏進汽車旅館冰箱。（圖／翻攝Dallas County Jail）

▲來自達拉斯的埃斯皮諾薩（左）與巴斯克斯（右）將兒子遺體藏進汽車旅館冰箱。（圖／翻攝Dallas County Jail）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州達拉斯（Dallas）發生一起可怕案件，一名3周大男嬰的遺體被藏在汽車旅館小冰箱裡。父母表示，孩子一周前自然死亡，他們正在接受兒童保護服務（CPS）的調查，擔心另外2名年幼兒女被社福機構帶走，才沒有通報911。警方3日表示，2人涉嫌藏匿人類遺體、竄改證據，目前已遭逮捕。

當地媒體WFAA報導，32歲的母親巴斯克斯（Felicia Vasquez）向警方供稱，12月21日將兒子放在床上睡覺，進到浴室洗澡，出來一看竟發現孩子已經沒有呼吸與生命跡象，慌張地實施心肺復甦。她要求老公埃斯皮諾薩（Arturo Espinoza）通報911，但對方「歇斯底里地拒絕」。

根據法庭文件，父親埃斯皮諾薩表示，夫妻倆正在接受社福單位調查，如果被發現兒子死亡，另外2個孩子也會被帶走。巴斯克斯擔心失去兒女，同意不要報警。她承認，在嬰兒死亡2天後將遺體放進冰箱。

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夫妻供稱，兒子1周前因自然因素死亡，由於擔心失去其他孩子的撫養權，沒有報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CBS報導，警方12月28日發現男嬰遺體，2人供稱，兒子1周前因自然因素死亡。兒童保護服務證實，夫妻一共生下10個孩子，他們在案發前一天就已安置其中1名女童和1名男童。據了解，如今最年幼的寶寶過世，剩下的7個孩子目前與另外一名親戚同住。

警方3日表示，巴斯克斯2日被逮捕，37歲的埃斯皮諾薩已因涉嫌偷車案遭到拘留，2人都因藏匿人類遺體、竄改證據被起訴。據了解，達拉斯法醫辦公室尚未公布男嬰死因。
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
明道拖11年閃兵「為家計」　幫哥哥還債：他一直是很好的人
韓國瑜自曝唸放牛班原因　「女同學小腿又白又漂亮」
周星馳合體吳孟達？韓國瑜分身客串「相似度100%」　網嗨：笑
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

工人活埋瓦礫堆下！柬埔寨「半完工旅館」倒塌釀36死23傷

伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

蘇巧慧亮政績爭取「樹林4000坪綠地」　黃志雄歲末「致謝清潔隊與志工」

白宮提交「伊拉克空襲」正式通知　民主黨議員憂開戰「掀國安疑慮」

警告復仇行動！川普：美國已瞄準伊朗「52處重要地點」

女童住「噁臭垃圾堆」冷風中搭臨時帳棚　只因爸「嫌麻煩」把她丟掉

悼念黑鷹失事　蘇巧慧、黃志雄宣布「暫停競選活動」

快訊／美國國防部：川普下令空襲巴格達機場「擊殺伊朗少將」

政府郵件指川普「明確指示」凍結烏克蘭援助　舒默：毀滅性打擊

3美洲獅登山步道旁45米「大啖人類腐屍」遭擊斃！官員：異常行為

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

美副總統彭斯誤稱「蘇萊曼尼協助911恐攻」遭官方報告打臉

高恩棄保潛逃　日首度開嗆「非法離境」下令加強出境管理

金正恩淪川普下個目標？　專家：美忙對付伊朗反成「北韓大好機會」

男嬰屍藏「汽車旅館小冰箱」冰封1周！爸媽：自然死亡

聽媽媽的話買威力球彩券　5個號碼全中！3000萬大獎入手

陸駐美大使館提醒在美的中國公民注意安全　華盛頓進入戒備狀態

劫色不劫財！美銀行搶匪「與警對峙6小時」投降　中途性侵女行員

工人活埋瓦礫堆下！柬埔寨「半完工旅館」倒塌釀36死23傷

伊朗第2號人物「生前36小時行蹤外洩」！　美軍擊殺內幕曝光

澳洲大火燒毀2座變電所！昨災情「史上最慘」　雪梨近郊飆48.9度高溫紀錄

台灣179選手現身廈馬「以跑會友」　 51歲台北牙醫讚：非常貼心

上大學每個室友都有男友...她在寢室好羨慕　2年後人生大逆轉！

急報有「狼」偷吃雞！　警全副武裝到場傻眼：很明顯是哈士奇

愛吃滷肉飯「2年胖30kg」！女大生爆肥真相：連月經都不來了

一周天氣出爐！新一波冷空氣周三襲...最冷12°C　強度「逼近冷氣團」

美副總統彭斯誤稱「蘇萊曼尼協助911恐攻」遭官方報告打臉

15萬人台南挺小英！蔡英文：比專業、比成績我們團隊都超越633團隊

搭電梯回家　年輕媽媽「27樓狂墜B1」嚇傻…廠商檢測後竟回：很正常啊！

高恩棄保潛逃　日首度開嗆「非法離境」下令加強出境管理

家屬盼「骨灰伴總長沈一鳴」　陳建仁赴苗栗悼念黃聖航：國軍都很棒

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

不喜歡她的態度　日女持刀砍陸女

生日成忌日！34歲工程師星巴克遭搶慘死

火箭炮轟巴格達美國大使館、美軍基地

伊朗危機引爆三戰　結局毀滅世界

美伊戰情升溫　第三次世界大戰成熱搜

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

疃穆達大王花　花苞跟足球一樣大

新加坡爆首宗不明肺炎　患者到過武漢

工讀生倒「特製高湯」進關東煮引眾怒

女童被爸拋棄　住垃圾場臨時帳棚

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

伊朗誓言報復　荷莫茲海峽最危險

更多熱門

相關新聞

美銀行搶匪劫色不劫財

美銀行搶匪劫色不劫財

美國伊利諾州一名搶匪在當地時間3日下午2點半左右，搶劫羅克福德一處銀行，並挾持一名女行員，和警方對峙達6小時之久，最後於晚間9點前棄械投降，沒想到過程中竟性侵該名女行員，不幸中的大幸是，人質被送醫急救後，並無生命危險。

生前36小時行蹤曝　伊朗將領遭擊殺

生前36小時行蹤曝　伊朗將領遭擊殺

美軍第82空降師增兵中東

美軍第82空降師增兵中東

加拿大槍擊1死1命危！

加拿大槍擊1死1命危！

吃富含Omega3魚類　木乃伊動脈硬化

吃富含Omega3魚類　木乃伊動脈硬化

關鍵字：

北美要聞德州嬰兒

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

賓士哥停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」！網揭亮點

即／內湖安泰3屍！死者為明道哥哥

更多

最夯影音

更多
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面