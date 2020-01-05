蓬佩奧重申空襲「伊朗007」是預防性攻擊：歐洲沒我希望的那麼幫忙

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）重申美國立場，若不先聲奪人，最近持續軍是挑釁的伊朗，很可能就會在近期發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國下令空襲轟殺伊朗007「聖城軍」少將指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，已經警告國會，伊朗政府正尋求報復美國，可能在一周內展開反擊。美國可能捲入第三次兩伊戰爭之際，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）抱怨歐洲盟國「沒有如我所希望的那麼有幫助」。

美軍在巴格達國際機場空襲炸死蘇萊曼尼後，蓬佩奧上《福斯新聞》週五晚間的訪談節目時表示，歐洲在這次事件出的力，並沒有達到他的預期，「英國人、法國人和德國人，都必須認知到我們做了什麼，美國人的作為，同時也拯救了歐洲人的性命。」

蓬佩奧重申川普政府立場，表示美軍並不想再挑起中東戰事，但情報指出，蘇萊曼尼已規劃好近期展開攻擊，所以美國決定先聲奪人，「原本即將發生的攻擊，會造成數十名到數百名美國人的死亡。」





▲蓬佩奧抱怨歐洲幫的忙不夠多。（圖／路透）

蓬佩奧稱，蘇萊曼尼原先策畫的「大攻擊」，目標為一次奪取大量美國人的性命，但範圍之大，除了美國人生命有危險，「當地人」也一定會有死傷。「這對全世界來說是件好事」，他再度讚揚決策核心採取的果斷行動，「我們也敦促所有人，支持美國試著維持的，讓伊朗繼續表現得像個正常國家吧。」

中國外交部發言人耿爽對美國此次行動表達憂慮，認為中東地區及海灣地區的和平應該繼續維穩，「我們敦促各方勢力三思，尤其是美國，應該保持冷靜，避免更進一步的緊張。」俄羅斯外交部在一項聲明中表示，如此的行為並不能幫助解決複雜的中東問題，反而把局勢導進了新一輪的緊張氣氛中。

德國政府發言人德米（Ulrike Demme），則表示空襲行動是美國對伊朗一系列軍是挑釁所做出的回應，但她也警告，接下來的路必須步步為營，「我們正處在一個危險升級的情況，現在重要的是必須審慎因應，致力於降低緊張情勢。」