能不能申報好煩惱！長照扣除額懶人包　解決7個QA輕鬆搞定

▲今年報稅就可以申報長照扣除額，減輕家中有需要照顧者的繳稅負擔。（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年7月修訂所得稅法，增訂長照扣除額每人每年12萬元，民眾今年5月報稅即可適用，中區國稅局也設計長照特別扣除額適用資格檢核表，民眾可利用簡單的七個問題和回答，就可以知道今年可否省稅、減輕負擔囉。而這七個問題如下：

一，是否已依法聘僱外籍看護工？如果是的話，就要檢附2019年的聘僱許可函影本。

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二，是否入住適格之住宿式服務機構且累計達90日？如果是的話就要檢附註記長照機構名稱、姓名、身份證字號、入住期間及床位類型的繳費收據影本。

三，長照需要等級是否為2-8級，且使用長照給付及支付的服務？如果是的話，就要檢附2019年註記特約服務單位名稱、失能者姓名、身分證字號及失能等級的繳費收據影本。

四，是否領有身心障礙手冊或證明，且障礙等級為重度及極重度？

五，如果領有身心障礙手冊，就要檢附身心障礙手冊。

六，領有身心障礙證明，是否符合身心障礙類別「鑑定向度」及「ICD代碼」？若是請檢附身心障礙證明影本。

七，是否符合照顧需求評估？包含年齡雖未滿80歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者；年齡滿80歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者。

年齡滿85歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有輕度依賴照護需要者；或者經醫療專業診斷巴氏量表評為0分，且於6個月內病情無法改善。若符合第七個問題條件，民眾就檢附病症暨失能診斷證明書影本；若不確定則可到「指定醫療機構」進行專業評估。

而第七項問題所需的病症暨失能診斷證明書影本財政部和衛福部共同評估後決議放寬，只要在今年6月1日前，取得證明書即可，但是財政部也提醒民眾因為醫院開立證明有一定的觀察期，所以要盡快完成檢測，以確保自身的權益。

中區國稅局表示，不論是具聘僱外籍家庭看護工資格者、長照給付及支付服務使用者、還是入住住宿式機構達90日者，只要符合規定，每人每年得定額減除12萬元，估計約有29萬人因此受益。

好消息是，為了便捷民眾報稅，國稅局已與衛福部、勞動部跨機關合作，今年查調所得及扣除額資料時，如可查調到長照扣除額的相關證明，即可免附文件；申報戶成員符合資格但查詢不到，才須檢附相關證明文件。

▼是否適用長照扣除額自我檢測QA。（圖／中區國稅局提供）



