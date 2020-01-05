統一超佈局全台交通樞紐再展店　搶攻農曆年前中繼商機獲利衝

▲統一超表示，7-ELEVEN積極耕耘商場經營，「日月潭水社綜合商場」已於日前試營運。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

國內交通路網持續擴大，超商業者也積極佈局。統一超商表示，目前全台交通站點與周邊商場等，共有近50家7-ELEVEN門市，一年服務人次約超過6,000萬，加上試營運的日月潭水社綜合商場、仁德服務區門市，可望搶攻農曆過年前的交通中繼商機。

為搶攻高人流的交通運輸中繼商機，超商雙雄的全家於今年5月一舉拿下台鐵25站、32據點的標案，日前再度攻下第三個國道服務區的商場經營權，開拓台灣東部國道服務區的處女之地；超商龍頭統一超今年陸續在高雄車站新站、花蓮車站內商場、微風台北車站1樓商場等設立新據點，均受到市場矚目。

請繼續往下閱讀...

▲國道首創7-ELEVEN門市座位區內「觀景台行動辦公室」，民眾可以邊喝咖啡邊遙望火炎山景緻休憩。（圖／統一超提供）

統一超表示，7-ELEVEN積極耕耘商場經營，加上試營運的「日月潭水社綜合商場」，目前所經營的商場共53個，商場類型包括：觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類，一年服務人次約超過6,000萬。

其中，國道服務區有2019年泰安服務區、2011年仁德服務區兩家商場，皆分為南北兩站，泰安服務區共有4家7-ELEVEN門市及3台智FUN機、仁德服務區則有2家7-ELEVEN門市及4台智FUN機。

統一超指出，目前仁德服務區商場改裝中，分為南北兩站，北站以象徵交通運輸的「貨櫃屋」做為外觀造型設計，南站則以「穀倉」概念作做建築外觀延伸，仁德服務區的7-ELEVEN門市已開放營運，商場預計將於2020年農曆年前全面改裝完成，持續精進服務設施，為用路人帶來最好的服務。

依據財報，統一超商2019年前11月累計合併營收為2336.63億元，較前年同期成長4.54%。7-ELEVEN受惠店數穩定成長，並以社會廚房為定位，積極布局健康飲食，掌握外食需求；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達等表現亮眼帶動營收成長。