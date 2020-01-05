飛行員駕駛F-15突昏迷！「5000m高空」失速亂衝　11秒無人操作

▲飛行員駕駛F-15突昏迷，戰機長達11秒無人操作。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

美國軍方2019年3月在奧勒岡州（Oregon）進行一場軍事演練，有一名飛官學員駕駛F-15C在高空中急轉彎時，突然昏迷導致戰機長達11秒沒有人控制，所幸駕駛員幾秒後就恢復意識，成功控制戰機平安降落在機場，不過事件造成了戰機機體損壞，必須花費約7千萬新台幣維修，消息直到近期才被媒體報導。

綜合外媒報導，美軍2019年3月在奧勒岡州進行軍事演練。該名飛官學員駕駛一架F-15C升空訓練，但他卻在1萬8000英尺（約5486公尺）高空中進行急轉彎動作時，由於G力影響導致他腦部缺血（缺氧）發生「G力昏迷」，戰機也因為沒有人控制，在天空中失控旋轉長達11秒。

▲就算飛行員有充份的訓練，G力昏迷仍有機會發生。（圖／翻攝美國空軍官網）

所幸該名飛官學員11秒後就恢復意識，迅速掌握現況且成功讓戰機平安降落，事件沒有造成任何人員傷亡，但由於F-15C在天空失速且不當旋轉，導致飛機的機翼、機尾和機身發生損壞，必須花費超過250萬美元（大約新台幣7512萬元）維修。

退役空軍上校洛瑞（Cheryl Lowry）表示，儘管飛行員有充份的訓練，飛機狀況一切都很好，G力昏迷仍有機會發生，2018年10月至2019年9月底為止，美國空軍就發生12起G力昏迷事件，其中多數則發生在飛行學員身上，所幸因為安全系統進步且更自動化，沒有發生任何一起墜毀意外。