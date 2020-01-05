跟足球一樣大！疃穆達大王花直徑111cm　整朵「腐屍味」一週爛掉

▲印尼西蘇門答臘雨林中發現111公分長的大王花。（圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

生態保育人士在印尼西蘇門答臘（West Sumatra）雨林中發現疃穆達大王花（Rafflesia tuan-mudae），花朵直徑長111公分，是史上最大的花朵。自然保育局的艾德（Ade Putra）表示，「這種花的壽命僅有一週，之後便會腐爛。」

根據CNN報導，疃穆達大王花有著巨大的鮮紅色花瓣，上面還有水泡狀的斑點。2017年時發現一株直徑約107公分長的花朵，成為世界上最大的花朵。如今在同個地點又發現新品種「疃穆達大王花」，花瓣直徑長111公分，將打破先前紀錄，成為史上最大的花朵。

印尼蘇門答臘島（Sumatra）阿加姆（Agam）自然保育局的艾德（Ade Putra）表示，「這將是歷史文獻上，有史以來最大朵的疃穆達大王花」，光是花莖的重量就重達7公斤，花苞的大小相當於一顆足球大，「但壽命只有一週，只有在開花的時候才會被人注意到。」

▲大王花是種謎樣植物，有著數個尚未解開的疑團。（圖／達志影像）

生長在雨林地帶的大王花，味道聞起來就像是屍體的腐臭味，因此也有人稱它為「腐屍花」、「妖怪花」，靠著這些奇特的異味吸引昆蟲前來為其授粉。它們沒有根、莖、葉的構造，僅靠著宿主的養份和水份賴以為生，多生長在東南亞地區的國家。