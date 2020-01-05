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配合「勞動事件法」　勞部擴大勞工法律扶助範圍

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為因應「勞動事件法」而擴大勞工法律扶助的範圍，對於民事訴訟制度的變革，並期迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件，保障勞資雙方權益及促進勞資關係和諧，勞動事件法突破過去勞資爭議案件對勞工的訴訟地位，減輕勞工在法院遭遇的時間及金錢障礙。

勞動部指出，「勞動事件法」是為了強化當事人自主及紛爭統一解決的功能，新增「勞動調解程序」，並加強工會在集體訴訟中扮演的角色，勞動部因此配合修正「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」，將勞動調解程序及工會集體訴訟納入勞工訴訟扶助範圍，勞工日後想透過新增的勞動調解程序處理爭議，又需要律師等法律扶助資源，在勞動調解階段就可向勞動部部申請法律扶助。

請繼續往下閱讀...

而在法律扶助規範中，首先，明定各級法院都應設置勞動專業法庭，讓勞資爭議案件能有專業法官受理，更能從勞工角度進行審判。

接著，不只是一般欠薪的勞資爭議案件，該法更擴大勞動事件範圍，納入建教生與建教合作機構間。此外，建教生、技術生、見習生、工會或求職者遇到相關爭議時，也可透過勞動事件法程序。其他如求職者與招募者間等所生爭議，包括職場性騷擾、性侵害和性別歧視，也都適用勞動件法。

而在訴訟前增加法院調解過程，法官為必要調解人，且與判決同一法官，調解委員會另有勞資專家調解委員共兩人，連同法官共三人，若調解不成，進入訴訟程序，除非是案情繁雜或審理上有必要者，否則法院應以一次期日辯論終結為原則，並於六個月內審結，讓雙方當事人可以較為快速地解決爭訟。此法已在元旦上路。
 

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