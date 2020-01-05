2020年傳產選股　內需資產可優先布局

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2020年，除了是5G成長爆發年、帶來科技廠的利多之外，法人認為，內需股也前景樂觀，看好內需資產股價走揚；此外，東京奧運、車市回溫等機遇，也讓紡織、汽車類股表現備受期待。

法人表示，營建會帶動內需股，舉例來說，台商回台投資，買工業地、買商辦或是建廠房，都要買設備器材，會帶動一連串供應鏈，機組、衛浴設備、廚具設備，電機產業或是汽動元件等。像是亞德克這種相關股，股價在在第一季可以表現比較強，還有電機股如中興電等。

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營建資產部分，目前市場關注的就是誰手中的土地相對更有價值，像是南港、聯強兩者合建商辦，也帶動股價往上。另外，水泥股也受惠大陸水泥價格轉趨穩定，成為法人看好標的。

法人表示，目前是看好的內需股像是水泥、電機；而過年要到了，可以關注會不會帶動食品、紡織類股走揚。

在紡織產業部分，因現今成衣越製越高端，機能性衣料不分季節都能穿，也讓現在紡織產業的季節效應不明顯；再來，明年也有東奧這題材，法人認為，這對紡織業者確實會有助益，但相較5G對科技廠帶來的激勵要弱得多。

可以注意的標的，像是儒鴻、聚陽等機能衫製造廠，紡織上游的原料廠也很多，像是力麗、力鵬，以及其他與紡織相關的類塑化族群都有望受惠。此外，以回收寶特瓶作成的纖維紗線，製造各大賽事球衣的遠東新，則較屬於產類股，股價來到波段新高，比儒鴻等紡織股表現要好。

另一方面，看好大陸車市增長、台灣車市回溫，在本益比低與旺季效應之下，汽車相關股如和泰車、裕日車、智伸科、東陽、江興鍛、時碩等，也被法人點名可在2020年多加留意。