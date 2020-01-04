　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台水公司表示，已斥資53.4億元推動多項重大工程，可望為高雄地區穩定供水。圖為台水公司董事長魏明谷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台水公司表示，已斥資53.4億元推動多項重大工程，可望為高雄地區穩定供水。圖為台水公司董事長魏明谷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者林淑慧／台北報導

近年來高屏溪每逢颱風豪雨原水濁度飆高，超出淨水場處理負荷能力，台水公司表示，已斥資53.4億元推動多項重大工程，加上預計109年可完成之大泉淨水場新建工程及下游輸水管線，可望為高雄地區穩定供水。

台水表示，高雄局部地區有供水量不足或水壓偏低情形，因此配合政策推動｢曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫｣，陸續於107、108年完成旗山嶺口至燕巢鳳山厝地區大口徑輸水調度管線、4萬5千噸高地配水池及坪頂淨水場改善工程等。

請繼續往下閱讀...

官員指出，坪頂淨水場改善工程完成後，可增加處理高屏溪每日10萬噸之自來水，而嶺口至鳳山厝之輸水調度管線及高地配水池，則可使北高雄地區增加每日10萬噸之供水調度能力，配合預定109年底完成之大泉淨水場可再增加每日10萬噸之自來水，則高雄地區之供水穩定性將可大幅提升，於水源量充沛之豐水期，甚至有跨區支援台南地區每日最大20萬噸之供水能力。

另外，大泉淨水場原為海軍陸戰隊大泉營區，台水將利用軍方釋出之7公頃土地興建大泉淨水場配合施工中之大泉及溪埔伏流水工程，將可強化高雄自來水系統之供水能力，除可補充缺水風險高之北高雄地區用水外，亦可供應左營區軍港之用水，有效改善高屏地區每逢颱風豪雨造成缺水之問題。

ET快訊
國中妹校內掃雪...手指爆腫3倍「食指發黑」！醫皺眉：可能要
快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難控制場面...連開2槍求
他幫妹妹預約下體除毛！突提1點「詭異要求」…除毛師嚇傻拒絕
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

台灣蝶閥龍頭捷流閥業下周一上櫃　掛牌參考價每股78元

名導演李安、Adidas供應商也加碼　經部：九家中小企業投資43億元拚升級

高教機量產為長期營運轉機　航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億

國際油價回落　專家預估下周油價可望終結漲勢

展望2020年度經濟表現　經長：台商回台投資有望延續成長動能

統一超OPEN POINT流通點數破1500億　搶攻會員經濟獲利衝

遠東集團策展生態園區向下紮根　手作多肉植物盆栽近距離親近自然

專家預估下周油價出爐　汽油將連四漲加油要快

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

包貝爾女兒看到畢雯珺「衝上去抱大腿」　捉迷藏當鬼「主動牽范丞丞手」一起找

斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

鴻海威州廠完成屋頂安裝　半年達成階段性目標

外資2019年10大買超股由電子、金融包辦　2020趨勢法人這樣看

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

最大獎30萬元！電子代工五哥尾牙拚場　千萬總獎金犒賞員工

勞保局e化服務上線！　投保可直接線上預辦加保或退保

中職／洪總證明台灣教練能力　黃欽智：價值該被看見

《山茶花》10歲「必九」自爆女友像Irene！　臉紅曝魅力點：她說我又帥又善良

日月潭爆異象！大批魚浮水面、蚯蚓竄出…民憂地震前兆　農委會回應了

子宮頸裂傷易感染！生產後更該打HPV疫苗　婦產醫解釋原因

陳珮騏18年前舊照曝光…短髮超清純！　網對比現在驚：怎麼都沒有歲月痕跡

這樣查勤12星座男！　金牛獅子「有自信就亂來」唐綺陽：不能讓他太有錢

謝龍介陪同童小芸掃街大拜票　大讚童是最「骨力」候選人

快訊／台北內湖驚傳火警！火舌竄出陽台　警消入內救4人

《2020因為愛你》高顏值男男CP純愛台劇　6位鮮肉帥哥趕快先追起來

美國突擊兵學校台灣30年9人結訓　「蛙人將軍」洪鴻鈞魔鬼經歷曝光

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

財經熱門新聞

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

日圓反彈走揚！匯價創兩周以來新高　哈日族荷包又縮水

勞保局e化服務上線！　投保可直接線上預辦加保或退保

外資2019年10大買超股由電子、金融包辦　2020趨勢法人這樣看

鴻海威州廠完成屋頂安裝　半年達成階段性目標

台酒推限量OMAR威士忌　將受歡迎

宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：扶搖直上指日可待

最大獎30萬元！電子代工五哥尾牙拚場　千萬總獎金犒賞員工

鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

郵局不能領200元了！中獎發票來這11家

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

放大年終獎金　王道數位帳戶活儲利率飆1.68%

更多熱門

相關新聞

國瑜選前射「四箭」力催庶民狂潮

國瑜選前射「四箭」力催庶民狂潮

2020大選倒數7天，國民黨總統候選人韓國瑜開始恢復因黑鷹失事所暫停的選舉行程。在最後衝刺的階段，韓國瑜將結合陸戰和空戰，陸續發出「四箭」，從選前倒數的黃金週開始加入力拼，同時也要催出全台庶民的最大狂潮。

選前7天倒數高雄槍響！3警連轟22槍影曝光

選前7天倒數高雄槍響！3警連轟22槍影曝光

台南高雄海巡擴大威力掃蕩

台南高雄海巡擴大威力掃蕩

選舉倒數7天高雄槍響！擴大臨檢警車遭休旅車衝撞

選舉倒數7天高雄槍響！擴大臨檢警車遭休旅車衝撞

30年回憶將拆！無法載重功成身退　高雄舊市圖總館4月標售

30年回憶將拆！無法載重功成身退　高雄舊市圖總館4月標售

關鍵字：

高雄台水

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫恐截肢

謝和弦新歌曝「MV手牽莉婭男友視角」蔡阿嘎也尬一角

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

1歲女童車禍重傷送醫　醫皺眉：怎麼是燒傷？

不喜歡她的態度　日女持刀砍陸女

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

他幫妹妹預約下體除毛！奇怪要求嚇壞除毛師

生日成忌日！34歲工程師星巴克遭搶慘死

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

手機被沒收！高中生狠捅多刀刺死老師

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面