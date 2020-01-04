斥資53.4億元！台水持續推動高雄地區供水穩定工程

▲台水公司表示，已斥資53.4億元推動多項重大工程，可望為高雄地區穩定供水。圖為台水公司董事長魏明谷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者林淑慧／台北報導

近年來高屏溪每逢颱風豪雨原水濁度飆高，超出淨水場處理負荷能力，台水公司表示，已斥資53.4億元推動多項重大工程，加上預計109年可完成之大泉淨水場新建工程及下游輸水管線，可望為高雄地區穩定供水。

台水表示，高雄局部地區有供水量不足或水壓偏低情形，因此配合政策推動｢曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫｣，陸續於107、108年完成旗山嶺口至燕巢鳳山厝地區大口徑輸水調度管線、4萬5千噸高地配水池及坪頂淨水場改善工程等。

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官員指出，坪頂淨水場改善工程完成後，可增加處理高屏溪每日10萬噸之自來水，而嶺口至鳳山厝之輸水調度管線及高地配水池，則可使北高雄地區增加每日10萬噸之供水調度能力，配合預定109年底完成之大泉淨水場可再增加每日10萬噸之自來水，則高雄地區之供水穩定性將可大幅提升，於水源量充沛之豐水期，甚至有跨區支援台南地區每日最大20萬噸之供水能力。

另外，大泉淨水場原為海軍陸戰隊大泉營區，台水將利用軍方釋出之7公頃土地興建大泉淨水場配合施工中之大泉及溪埔伏流水工程，將可強化高雄自來水系統之供水能力，除可補充缺水風險高之北高雄地區用水外，亦可供應左營區軍港之用水，有效改善高屏地區每逢颱風豪雨造成缺水之問題。