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生日變忌日！華籍工程師星巴克用筆電…遭2匪搶劫「開車拖行」慘死

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▲▼34歲工程師生日星巴克遭搶。（圖／翻攝臉書）

▲34歲華籍工程師生日星巴克遭搶。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合外電報導

美國加州（State of California）的奧克蘭（Oakland）日前發生一名搶劫凶殺案，34歲的華籍工程師2019年12月31日在星巴克內用電腦，突然被闖入店內的歹徒搶走筆電，他在奪回的過程中，被對方的車輛不斷拖行，導致身受重傷，送醫後仍不幸身亡。詳細案情為何，當地警方仍在進一步調查。

綜合外媒報導，這名死亡的華籍工程師名為曾碩（Shuo Zeng），當天正是他的34歲生日，沒想到竟然發生這起意外，讓同事相當難過。他的同事彼得（Peter Tseng）指出，曾碩是名軟體工程師在屋崙華埠（Oakland Chinatown）工作，並非住在事發的星巴克附近，只是喜歡這裡，所以常常到這間星巴克用電腦。

彼得說到，他與其他朋友當天晚上7點到了曾碩的住處，準備替曾碩慶祝34歲生日，等了很久都沒等到人，隨後才從警方口中得知，曾碩已經去世。曾碩的表親說到，之所以會緊追著歹徒，可能是曾碩最近才與家人出遊，筆電內存有與家人的珍貴照片，不想失去所以才窮追不捨。

▼曾碩時常在臉書上分享出遊的照片。（圖／翻攝臉書）

▲▼34歲工程師生日星巴克遭搶。（圖／翻攝臉書）

對於這起案件，當地警方指出，有住宅監視器拍到歹徒逃逸用車輛的車牌號碼，目前已逮捕2名嫌犯，但這起案件總共有3人涉案，有1人尚未落網，案件仍在調查當中。

根據曾碩的臉書介紹，曾碩是名大陸人，畢業於四川大學，接著到美國堪薩斯州（State of Kansas）的州立大學研讀物理學，畢業後進入IBM公司成為科研工程師，學歷、經歷相當優秀。

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