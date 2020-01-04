新加坡樟宜機場測量體溫「防範肺炎」　WHO密切關注中

▲新加坡樟宜機場加強檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

新加坡樟宜機場（Changi Airport）自3日晚間開始加強檢疫，針對來自中國湖北省武漢市的旅客，必須接受體溫檢測。新加坡衛生部（MOH）2日表示將繼續密切關注情況，若疑似出現病例，將會送到醫院隔離，展開進一步評估。

武漢近期發生不明原因病毒性肺炎，除了香港衛生署宣布啟動應變計畫，其他國家也紛紛採取措施應對。Yahoo News Singapore報導，來自武漢的旅客必須在新加坡樟宜機場測量體溫，衛生部會持續關注狀況。

衛生建議的海報會張貼於樟宜機場，來自武漢的旅客也會收到相關的指南。新加坡衛生部也提醒所有醫療人員，對有疑似出現肺炎症狀的例子保持警惕，尤其是曾經過武漢的旅客。

《海峽時報》報導，新加坡國家傳染病中心執行主任Leo Yee Sin說明，前往武漢的旅客不需要取消行程，但應該遵從衛生部的指示，持續注意當地的情形。

《英國廣播公司》（BBC）指出，世界衛生組織（WHO）已經注意到病例，正關注最新情況，也與中國政府保持聯繫；發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）說明正在進行調查，當局還無法證實是什麼病原體導致這些病例。他提到，有數種潛在因素可以導致病毒性肺炎，其中很多都比SARS常見。

報導指出，此次事件讓人們想起18年前的SARS疫情爆發。回到當時，世界衛生組織譴責中國未能徹底報告SARS病例，2002到2003年期間，超過8000人在26個國家中感染這種病毒，在中國造成349人死亡，香港則出現299死。

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