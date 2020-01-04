超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

▲台中國家歌劇院日前舉辦「歌劇院夜未眠」夜宿體驗，欣賞完魔幻曲牆光影秀後，滿天星斗陪伴入睡。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院日前舉辦「歌劇院夜未眠」夜宿體驗，帶領民眾在閉館後空無一人的歌劇院廊道、空中花園玩遊戲，也探索劇場後台，最後在歌劇院優美的曲牆下就寢，睡前享有滿天星斗光影秀，而第一批體驗的「房客」也在事後給出5星評價讚賞。

「歌劇院夜未眠」在2019歲末12月27日至28日舉行，讓觀眾一窺夜晚劇場工作實況拉開序幕，特地開放大劇院優人神鼓《時間之外》15分鐘的彩排，讓參與民眾可以看見演出團隊實際在劇場工作，其中一位戲迷表示，她很喜歡看演出，但這是第一次看見演出者在彩排過程對演出細節的雕琢，真實的呈現令她相當感動！

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▲在宿體驗中，民眾可獨享凸凸廳蘇文琪 ╳ 一當代舞團《星光行進中—微輻 ∞ 實驗室》。（圖／台中國家歌劇院提供）

除了劇場，歌劇院還帶領民眾從平時僅限工作人員使用的通道，在館內「夜遊」，走訪如辦公室、排練室、卸貨碼頭、佈景修補室等空間，歌劇院舞台組人員更現場示範，使用平時用於製作佈景與道具的雷射切割機，讓民眾大呼驚奇。

開館時充滿人潮的空中花園、餐廳、2樓廊道，都成為參加「歌劇院夜未眠」民眾的獨家享受，在空中花園完成尋寶遊戲後，到歌劇院5樓餐廳享用熱騰騰的濃湯作為宵夜，最後在入睡前躺在曲牆下欣賞「魔幻曲牆光影秀」，被滿天星斗包圍入眠。

▲「歌劇院夜未眠」夜宿體驗，流動的星星伴觀眾入睡。（圖／台中國家歌劇院提供）

歌劇院藝術總監邱瑗表示，希望歌劇院是大家平時可以來散步、吃飯、與親朋好友相聚的場館，這次特地開放住宿體驗，就是要告訴大家，歡迎到歌劇院「過生活」。