澳洲野火濃煙驚見「惡魔臉」…如準備吞噬大地　火勢恐惡化

Devastated dairy farmer Craig Calvert, who spent 13 hours fighting fires threatening his property in Victoria, has shared an eerie image of the blaze which depicts "a big devil face" in the billowing smoke. #7NEWS pic.twitter.com/dgGS2cgSDw — Wayne Ludbey (@WLudbey) January 3, 2020

記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）野火已經延燒數月，造成至少20人死亡、28人失蹤，還有4.3億隻動物死亡。一名住在維多利亞州的農夫，就拍下一張烈焰燒的照片，驚人的是，在大火中居然出現一張「惡魔臉」，讓他感嘆，現在澳洲的慘況，真的是正在被惡魔踐踏。

住在維多利亞州的農夫卡爾佛特（Craig Calvert）表示，他在3日拍下了這張照片，「我其實不相信這些鬼怪的事，但這張照片裡確實有張惡魔的臉。」仔細一看，遠方燃燒的森林冒出大量濃煙，這些濃煙非常清楚地形成了一張惡魔的臉，眼睛凶狠地上揚，嘴巴彷彿也有獠牙，正準備將整塊大地吞噬。

▲澳洲野火危機持續。（圖／路透）



目前為止火勢尚未被控制，蔓延超過550萬公頃，是有史以來最大的野火規模，分析師評估，單憑雪梨每天就有約3500萬美元的經濟損失。野火期間每天有數千名消防員被派往災區，絕大部分都是志願者，也有人因此喪身火海。

當局預估4日東南部的強風和超過40度的高溫，恐怕使火勢進一步惡化。維多利亞州災難應變人員格蘭傑（Michael Grainger）警告在警戒區域的居民必須立刻撤離，「財產都是身外之物，毫無疑問地，這是最可怕的狀況。」

新南威爾斯州當局也已經宣布，進入為期一周的緊急狀態，居民和旅客應盡快離開被列為旅遊禁區的沿海地區。

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