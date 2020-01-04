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澳洲野火濃煙驚見「惡魔臉」…如準備吞噬大地　火勢恐惡化

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記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）野火已經延燒數月，造成至少20人死亡、28人失蹤，還有4.3億隻動物死亡。一名住在維多利亞州的農夫，就拍下一張烈焰燒的照片，驚人的是，在大火中居然出現一張「惡魔臉」，讓他感嘆，現在澳洲的慘況，真的是正在被惡魔踐踏。

住在維多利亞州的農夫卡爾佛特（Craig Calvert）表示，他在3日拍下了這張照片，「我其實不相信這些鬼怪的事，但這張照片裡確實有張惡魔的臉。」仔細一看，遠方燃燒的森林冒出大量濃煙，這些濃煙非常清楚地形成了一張惡魔的臉，眼睛凶狠地上揚，嘴巴彷彿也有獠牙，正準備將整塊大地吞噬。

▲▼澳洲野火危機持續。（圖／路透）

▲澳洲野火危機持續。（圖／路透）

目前為止火勢尚未被控制，蔓延超過550萬公頃，是有史以來最大的野火規模，分析師評估，單憑雪梨每天就有約3500萬美元的經濟損失。野火期間每天有數千名消防員被派往災區，絕大部分都是志願者，也有人因此喪身火海。

當局預估4日東南部的強風和超過40度的高溫，恐怕使火勢進一步惡化。維多利亞州災難應變人員格蘭傑（Michael Grainger）警告在警戒區域的居民必須立刻撤離，「財產都是身外之物，毫無疑問地，這是最可怕的狀況。」

新南威爾斯州當局也已經宣布，進入為期一周的緊急狀態，居民和旅客應盡快離開被列為旅遊禁區的沿海地區。

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