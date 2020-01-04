糗炸！2笨賊闖廢棄醫院「腐爛殘肢」旁偷藥　結果被送去消毒

▲醫院示意圖。（圖／翻攝pixabay圖庫）

記者黃心瑀／綜合報導

英國兩名小偷日前潛入一間廢棄的醫院，試圖從裡面找出一些值錢的藥物帶走，沒想到他們竟然誤闖丟棄醫療廢棄物的地方，並在現場發現了「腐爛的人體殘肢」，但兩人仍然抓了充滿毒廢料的塑膠袋後逃跑，在被警察發現逮捕後，還因為遭受生物性危害，不得不先接受消毒之後，才能前往醫院檢查。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在泰恩河畔紐卡素（Newcastle），當地一間醫院因為被捲入廢物庫存的醜聞後，被迫停止營業並破產，至今已經關閉了一年，但是裡頭的醫療廢棄物仍然存在著，並沒有被清除掉。

小偷巴里（Barry Watson）跟傑米（Jamie Pollard）在2019年9月6、7日，連續兩天闖入了這間醫院，並試圖將裡面的廢棄、有毒藥物偷走，更在廢棄的藥物旁邊，發現了腐爛的人體殘肢；當局指出，一些需要處方才能使用的藥若是被拿走，很容易會被「違反安全規定的人」使用。

一名安全人員正巧在第一天時，發現巴里跟傑米的手上，拿著裝有廢棄物的塑膠袋，行跡十分可疑，雖然雙方有過肢體衝突，但最後仍是讓兩人逃脫了；不過兩人在第二天再度闖入醫院時，遭到逮捕，但在送到醫院檢查之前，更被消防員以「生物危害」的理由，被先送去全身消毒。