台灣之光「福灣巧克力」列中國品牌　台日網友怒轟日本阪急：徹底謝罪

▲台灣「福灣巧克力」被日本阪急稱為中國品牌。（圖／翻攝自臉書）

記者林瑩真／編譯

台灣「福灣巧克力」曾經獲得國際巧克力大賽金牌，被稱為世界第一的黑巧克力，如此台灣之光，在日本阪急百貨的宣傳中，卻變成「中國品牌」，瞬間引起台日網友不滿，灌爆留言。阪急官方急忙更改宣傳。

日本阪急百貨3日在官方臉書宣傳情人節巧克力的活動促銷，其中，提到台灣的「福灣巧克力」時，開頭品牌處卻寫著中國兩字，內文則說巧克力來自於台灣屏東，是近年受關注的可可產地之一，顯然將台灣算入中國的一部分。

發文引起軒然大波，台日網友紛紛留言「阪急百貨變成中國出資的嗎？盡早訂正並向台灣謝罪」、「做為日本人實在對不起台灣」、「不要小看台灣人，不好好說明並謝罪，台灣人不會接受的」、「大家，絕對要在營業時間向阪急百貨打抗議電話」、「台灣不是中國的一部分」；另外有網友發現，阪急百貨每年都會發的巧克力導覽書中，福灣巧克力也是寫來自中國台灣。

對此，阪急百貨隔日一早就立刻修正貼文，將「中國」兩字刪除，並致歉「修正了一部分內容，造成各位不愉快，我們致上誠摯歉意」。

台灣「福灣巧克力」相當有名，在國際的「世界巧克力大賽」中，2018年拿下2金5銀2銅佳績，2019年又拿下5金19銀6銅，受到全球關注。5個金牌是由世界最佳黑巧克力「台灣1號黑巧克力62%」、最佳調味黑巧克力「台灣鐵觀音茶黑巧克力62%」，以及全球巧克力品鑑師評選最佳調味黑巧克力「台灣馬告黑巧克力62%」拿下。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

