他對新年第1天對女友求婚　「秀出鑽戒照」幾小時…逼未婚妻殺大媽證明愛

▲18歲少女答應男友求婚後，竟幫忙殺人。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國羅德島在跨年完，就傳出一起震驚社會的「少年殺人案件」。羅德島波塔基特城一名23歲的男子在新年第一天跟18歲女友求婚成功，兩人才在臉書上PO出求婚文沒多久，竟傳出女方竟幫未婚夫殺掉一名54歲婦人，兩人甚至分別在臉書上PO文「自封槍手」，以及坦然說出自己就是愛吸大麻。

根據英國《每日郵報》報導，23歲的傑克（Jack Doherty）1日向18歲女友莎琳（Shaylyn Moran）求婚，突如其來的消息讓親友相當震驚，兩人張貼出一張女方戴上婚戒的照片，但卻在過了幾個小時後，莎琳竟拿著3D列印手槍將一名54歲的婦女射殺身亡。

▲案發前男子還拿槍自拍。

在案發之後，傑克甚至驕傲的在臉書上發文表示，「我有一個戰士跟神射手」。警方調查，這名婦女家中種有些許的大麻，而在莎琳的臉書上可以到她曾發文「要不是這些是大麻，我根本不會碰」，因此研判可能是買賣糾紛，加上這名女死者為莎琳前任男友的母親，有熟識的成分在。

而在傑克臉書上也被查出，曾有他拿著手槍對鏡子自拍，並自封「血腥男孩」的照片，莎琳也在下方留言「最好要讓我拿拿它」。警方也查出，殺害婦女的手槍，跟傑克在臉書中PO的照片相符，因此種種跡象顯示出兩人有重大嫌疑。目前兩人皆被以一級謀殺罪起訴，將等到進一步調查結果出爐後再繼續開庭審理。