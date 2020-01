川普說是為了止戰！伊朗少將遭「斬首」後...美再空襲伊拉克民兵組織

▲巴格達國際機場遭到美軍空襲。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

美軍3日無預警空襲伊拉克巴格達機場,「斬首」伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani),川普聲稱此舉是為了止戰而非開戰。但據伊拉克國家電視台報導,在斬首行動不到24小時後,美國在當地時間3日晚間,對一個伊拉克民兵組織「人民動員」(Popular Mobilization Forces)發動空襲,造成6人死亡,3人受傷。

據Daily Mail報導,在美國無人機「斬首」伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼不到24小時後,美國又在巴格達北方的塔吉路伊拉克民兵組織發動空襲,造成6死3重傷。據了解,「人民動員」是由伊朗撐腰的什葉派民兵團體所組成。「人民動員」則在今(4)日發聲明表示,「這一次的空襲造成醫護人員的士兵傷亡,而非部分媒體報導所稱的高層領導人。」

針對巴格達機場事件,川普3日在推特發文表示,「蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)長久以來殺害了許多美國人,並且打算繼續殺更多人,他的作為導致數百萬的民眾大量死亡。」但川普也強調,此舉是為了止戰,並非開戰。

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....