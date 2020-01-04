追歐巴！虎航開航首爾仁川線、每周6班　3/29起天天直飛

▲虎航開航桃園－首爾仁川航線。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航昨（4）日飛行桃園-首爾仁川首航，是繼大邱、濟州島、釜山之後，進軍韓國的第4條航線，開航初期每周營運3天，共6航班，自3月29日起，航班將增為天天飛行，旅客也可利用大邱、釜山等不同航點進出搭配飛行。

虎航表示，為慶祝台灣虎航首航桃園-首爾仁川，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得限定首航明信片一份，以及由韓國觀光公社提供的傳統太極扇和首爾觀光手冊各一份，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影。

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桃園-首爾仁川航線開航初期，每周營運3天，去程航班編號IT600，每周二、五及周日晚上10點自桃園機場起飛；回程航班編號IT601，每周一、三及六凌晨2點30分自仁川國際機場起飛，來回共6航班。

▲▼搭乘首航的旅客還有禮物可拿。（圖／虎航提供）

另外，虎航表示，自今年3月29日起，航班將增為天天飛，方便民眾更彈性安排行程外，也建議可利用大邱、釜山等不同航點進出搭配，深入感受韓國旅遊魅力。

台灣虎航現在已飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計5國、23個國際航點、30條國際航線，也是國籍航空飛韓國航點最多的航空公司。

虎航表示，首爾為韓國政治、經濟、科技、文化中心，更是襲捲全球的韓流發源地，是許多外國旅客造訪韓國的第一站。無論是充滿傳統歷史氛圍的景福宮、北村韓屋村，還是廣受年輕朋友歡迎的首爾塔、明洞、東大門等，擁有豐富面相的首爾，絕對是體驗韓國文化的首選城市。



▲3/29起首爾航線改為天天營運。（圖／虎航提供）