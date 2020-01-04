最大獎30萬元！電子代工五哥尾牙拚場　千萬總獎金犒賞員工

▲廣達31周年尾牙，董事長林百里。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

正值尾牙旺季，每年又以科技廠尾牙最有看頭，今年電子代工五哥鴻海、仁寶、和碩、廣達、緯創之中，廣達上個月18日的尾牙就送出達4000萬元的總獎金，最大單一獎金更是高達30萬元現金，直接嗨翻現場員工，接下來鴻海、仁寶、和碩、緯創尾牙也都將陸續登場。

今年農曆春節較往年早，因此陸續已經有不少企業舉辦尾牙，其中廣達已經在上個月18日舉行《齊心聚力創精彩，邁向AI大未來》尾牙活動，在南港展覽館席開830桌，參與員工人數超過8000人，當天就送出達4000萬元的總獎金，最大單一獎金更是高達30萬元現金，並一口氣送出10位頭獎。

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仁寶今年尾牙預計在1月16日登場，和碩則在1月17日舉辦尾牙，相較上個年度送出破億元的總獎金，兩大廠發錢不手軟的程度，今年獎金總額有得拚場，同樣讓員工十分期待，還有緯創的獎金規模預計也有千萬以上的規模。

鴻海愛心嘉年華今年預計在1月22日登場，今年總計有約3.5萬名員工共襄盛舉，而且活動當天也會有員工眷屬獎的抽獎活動，以去年為例，10萬元的眷屬獎一路加碼，最後發出350個獎項，總共發出3500萬元。

鴻海今年依然邀請到張菲擔任主持，藝人表演名單陣容也十分堅強，包括十鼓擊樂團、Maniac Family、HRC CONCRETE KiDS、彭佳慧、李炳輝、聲林之王（Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩）、信（蘇見信）、Boxing（葛西瓦、洛克斯、阿六、曉龍、曉明、好樂迪）、持修、安那、張惠妹共53名藝人輪番演唱。