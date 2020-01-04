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網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！「小護士搶當王后」宮鬥慘敗...遭打入冷宮

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▲▼詩妮娜。（圖／翻攝自IG／thairoyalfamily）

▲詩妮娜一度被冊封為貴妃，泰國王室還曾為她發表多張照片及傳記歌頌，現均被刪除。（圖／翻攝自IG／thairoyalfamily）

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國美女貴妃詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）被冊封3月後，10月時一夕被廢，據傳遭判刑2年，被關押在曼谷附近的空隆中央監獄。不過昨（3）日她已經身亡的消息卻在社群網站上瘋傳，但目前泰國皇室尚未對此發表任何說明。

34歲的詩妮娜長相美艷，去年在泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的生日被風光封妃，但短短3月便失寵，被泰國王室以「對國王不忠」、「對王后不敬」、野心勃勃妄想坐上后位等罪名，拔除她的王室頭銜及軍階，讓外界震驚。

▲▼泰國王室剝奪詩妮娜王妃（Sineenat Wongvajirapakdi）一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）

▲泰國王室剝奪詩妮娜貴妃（Sineenat Wongvajirapakdi）一切頭銜。（圖／取自泰國王室宮務處）

社交網站3日時，以「＃สาวน่าน」的hashtag瘋傳她其實已經死於監獄的消息，但由於泰國有嚴格規範不得議論皇室，因此還沒有人敢請求皇室針對此事發表回應。

經常撰寫泰皇室相關報導記者麥格雷戈（Andrew MacGregor Marshall）則在推特上表示，「根據可靠人士消息，詩妮娜已經轉移至臭名昭著的空隆中央監獄，但我還無法確認她已死的傳言是不是真的。」

詩妮娜出生於泰國北部楠府（Nan），從曼谷的護理專科學校畢業，她在泰國與國外都接受飛行員的訓練，曾在國王的皇家衛隊服役，去（2019）年5月獲得加冕。

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