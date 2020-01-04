美空襲伊朗…強生事先毫不知情！英議員：應給敵人驚喜而非盟友

▲英國首相強生（左）對美軍空襲伊朗毫不知情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美軍3日無預警空襲巴格達機場，擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。BBC指出，英國首相強生對於這場空襲完全不知情，嚴重影響英國在中東地區400名士兵的安全。保守黨議員更痛批，所謂聯盟應該是給敵人驚喜，而不是給盟友。

目前英國在中東地區仍有約400名駐軍，但BBC報導指出，在美國進行空襲之前，強生對於此事一無所知。英國工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）立刻詢問強生，在攻擊之前到底知道多少，並在信中提到，若是英國知道此事，是否會表達反對的立場。柯賓也要求召開緊急會議，討論這場空襲可能造成的後果，並確保政府採取正確措施保護英國公民的安全。

保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）表示，現今的「白宮模式」就是不和盟友分享訊息，這是個非常令人擔憂的情況，「我一直認為，擁有盟友的目的，就是讓我們可以一起給敵人驚喜，而不是互相給對方帶來驚喜。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已經與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話，清楚表達英國的立場，並發聲明希望雙方緩和緊張局勢，「英國承認蘇萊曼尼確實充滿威脅，但進一步的衝突並不符合英國利益。」

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