伊朗誓言報復！紐約警察全面戒備　白思豪：不是幾場恐攻就會落幕

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，兩國情勢急速升溫，伊朗最高領袖哈米尼更誓言報復。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）3日表示，紐約市警已經保持高度戒備，儘管目前還未傳出紐約會成為報仇目標，但美方仍不敢鬆懈。

白思豪4日接受MSNBC訪問時指出，儘管目前紐約沒有受到具體威脅，「但我們不僅是在和另外一個國家打交道，我們面對的是一個非常複雜的現代化國家，他擁有龐大的軍事力量，和縝密的國際恐怖組織網絡。」白思豪認為，由伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也有可能出手報復，「我們必須做好準備，這就是為什麼紐約警察要從這一刻開始保持高度戒備。」

蘇萊曼尼遭空襲身亡後，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）誓言進行嚴厲報復，此舉除了可能讓美國領土成為攻擊目標外，可能還會加劇中東的緊張局勢。白思豪更大膽表示，這正在演變成一場全面的戰爭，並非是幾場針對美國的恐攻就會落幕的。

美國五角大廈證實，已經派遣3000到3500名士兵赴中東地區，為美軍及相關設施人員，可能遭到伊朗任何形式的報復做準備。川普則在連發推特，表示蘇萊曼尼過去已經殺害或重傷數千名美國人，近期甚至密謀殺死更多人，「他好多年前早就該被除掉了！」

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