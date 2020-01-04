美國再改徵兵制？推特瘋傳「第三次世界大戰」　兵役登記網站過量當機

▲美國目前為全募兵制。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國早在1973年實施全募兵制，不過近來與伊朗的緊張局勢，讓許多美國人民擔心，是否會再次恢復徵兵制，「第三次世界大戰」（＃WorldWarIII）的主題標籤也立刻成為推特熱搜。美國兵役登記網站更在3日被湧入登記的民眾癱瘓，讓官方發文強調，若國家有緊急需求，仍需透過立法草案來執行。

CNN報導指出，美國總統川普下令空襲擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，「第三次世界大戰」（＃WorldWarIII）的主題標籤就成為推特熱門關鍵字。由於伊朗最高領袖哈米尼誓言報復，美國與伊朗的緊張局勢再度升級，推特熱烈討論兩國是否開戰，以及美國再度實施徵兵制的可能性。

The Selective Service System is conducting business as usual. In the event that a national emergency necessitates a draft, Congress and the President would need to pass official legislation to authorize a draft. pic.twitter.com/M4tY2dLoX1 — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

這結果也讓「美國兵役登記網站」（Selective Service System）湧入大量登記，讓網站在3日一度被癱瘓，官方立刻在推特要求民眾晚點再嘗試，並指出，「兵役登記系統會照常運作，如果國家遇到緊急情況，總統和國會仍須透過立法草案來執行。」

美國於1973年開始實施全募兵制，不過所有年齡在18至25歲的美國男性公民和無公民資格的男性移民都要在滿18歲後30天內進行兵役登記；若無按時登記完畢，將無法獲得聯邦部分福利，包含申辦助學貸款、申請駕照或是進入政府工作。

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