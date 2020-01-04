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雅加達洪災3天死43人　2050年會有一半市區泡在水中

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▲印尼發生嚴重的洪災。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼發生嚴重的洪災。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

印尼首都雅加達因豪雨來襲，在跨年夜時，發生嚴重的洪災，短短3天導致43人身亡，39萬的人流離失所，目前當地官員已出動100多名救護人員，同時也安排飛機準備破壞雲層，希望以此降低降雨的效果。有科學家指出，到了2050年，雅加達會淪為全球第一個被淹沒的國家首都。對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在2018年宣佈，首都將遷往東加里曼丹，且預計5年內就可以完成。

雅加達城鎮化和工業化進展迅速，人口密度高達3000萬，是世界上人口密度最大的城市之一，但因為氣候的變化，加上當地自來水普及率不佳，多數民眾和商家不斷非法挖井，導致城市下沉的速度比世界上任何其他大城市都要快。

▲洪災的情況嚴重到可以推動停放的車輛。圖／達志影像／美聯社）

▲洪災的情況嚴重到可以推動停放的車輛。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》報導，當地救護人員在洪水退去時發現更多遺體，使死亡人數在短短的3天增加至43人，39萬的人流離失所，而國家搜救局行動負責人布迪·普納馬（Budi Purnama）還表示，排水非常快，「甚至可以推動停放的車輛」。

據報導，印尼過去經常會以「種雲」（人工造雨）的方式，為旱季做的的緊急措施。近日內，印尼技術評估與應用總署（BPPT）表示，已經安排飛機準備破壞雲層，希望以此降低降雨的效果。

事實上，雅加達長年來不僅僅只有洪災的問題，甚至一直面臨環境污染、交通堵塞、基礎建設不足等問題，光是每年交通堵塞造成的經濟損失，估計就有新台幣1,414億元。根據科學家預測，到了2050年，雅加達可能會有一半市區將泡在水中，淪為全球第一個被淹沒的國家首都。

對此，佐科威不得不啟動「遷都大計」，在2018年宣佈將遷到大片森林的婆羅洲島，東加里曼丹成為新首都所在地，且預計5年內就可以完成，而基礎建設會在2020到2021年間完成，政府機關的辦公室等相關硬體則將在2022到2024年左右完工。

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