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伊朗危機若引爆三戰…中俄「擁核國」加入戰局　結局恐毀滅世界

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▲▼中國、伊朗與俄羅斯2019年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國、伊朗與俄羅斯2019年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍3日空襲伊朗巴格達機場，造成伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）死亡後，各界擔心伊朗與美國的衝突是否會升級成「第三次世界大戰」。外媒指出，伊朗在中東地區的盟友是世界上第13大軍事力量，若加上俄羅斯、中國與土耳其，那麼這這將是一場毀滅世界的大戰。

《每日郵報》報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）正親自與伊朗國家安全委員會開會。由伊朗支持的民兵組織偏布中東地區，另外還有黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門胡塞組織（Houthi）、伊拉克阿薩德政權（Bashar al-Assad）等盟友，他們聚集成全世界第13大軍事力量，在伊朗遭襲後，可能會共同瞄準美國為攻擊目標。

▲▼俄羅斯總統普丁（左）與伊朗總統羅哈尼（右）關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（左）與伊朗總統羅哈尼（右）關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

除了美國在中東的基地外，也有可能攻擊戈蘭高地（Golan Heights）的以色列軍隊、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪與沙烏地阿拉伯的石油設施。這代表著戰線擴大，如同樣駐守在敘利亞的俄羅斯、在阿曼灣部屬軍艦的中國，尤其中國、伊朗、俄羅斯才剛舉行完聯合軍事演習，這兩國很有可能也加入戰局。

最關鍵的還有土耳其，該國總統艾爾段（Recep Erdogan）和伊朗、俄羅斯關係密切，但土耳其同時又是北約成員國，若屆時衝突升級，該國的走向將難以預測。加上，如果伊朗真的攻擊了油輪或是石油設施，那麼依靠這些能源的歐洲大國也不可能袖手旁觀。

美國、中國、俄羅斯與伊朗都擁有核子武器，且其中至少三個國家擁有超音速導彈導彈系統，若衝突貞的升級，就可能會引發足以毀滅世界的第三次世界大戰。

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