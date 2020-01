澳洲大火未來7天進入緊急狀態！　衛星照曝「生機綠→褐色」心痛對比

▲ 維多利亞州拜恩斯代爾(Bairnsdale)火勢。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州(New South Wales)森林大火延燒數月,已經造成至少21人喪命與數十人失蹤,還有多達4.8億隻動物死亡。眼看4日東南部部分地區將迎來的強風與可能超過40度的高溫,恐怕使火勢進一步惡化,官員警告,「這將是非常危險的一天」。

4日截至目前為止,維多利亞州3處火勢一夜之間聚攏,形成6000公頃的大火。州政府宣布,10萬居民所在地區都市受災區域,敦促民眾撤離,目前還有21人下落不明。雪山(Snowy Mountains)較高海拔地區村庄居民被告知,現在離開已經太晚了,部分地區電話線路已經中斷。緊急服務部門警告留下的居民,若情況惡化,要待在室內避難。

▲ 新南威爾斯州南海岸小鎮本達隆(Bendalong)野火。(圖/達志影像/美聯社)

維多利亞州海岸大火肆虐的馬拉庫塔(Mallacoota)鎮約1000名遊客和居民受困,3日被海軍救出;首批脫困民眾約在4日上午抵達莫寧頓半島(Mornington Peninsula)。南澳袋鼠島(Kangaroo Island)多達1/4面積被燒毀,2人在大火中喪生。南澳州長馬歇爾(Steven Marshall)表示,弗林德斯蔡司國家公園(Flinders Chase National Park)大部分地區已經被吞噬。

新南威爾斯州當局已經宣布,進入為期一周的緊急狀態。成千上萬居民與遊客被警告,應盡快離開被列為旅遊禁區的沿海地區。目前該州有100多處火災,已經出動3000多名消防員,但仍有超過一半火勢尚未得到控制。

當地消防服務專員菲茨西蒙斯(Shane Fitzsimmons)表示,4日對每個人來說都是漫長又艱難的一天,「我們掌握到已經發生的火災,但今天需要警惕的是,在這種炎熱、乾燥又有強風的情況下,可能有新的火災發生。」

▲ 大批民眾被迫撤離。(圖/路透)

這場大火始於2019年9月,除了人命和動物的生命以外,還摧毀多達1300多棟房屋,以及數百萬英畝的森林。根據氣象學家說法,氣候現象「印度洋偶極」是澳洲出現極端高溫的主要原因。再加上澳洲許多地區多年來一直面臨乾旱,使火勢更加容易蔓延。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)上周在一場記者會上對此表示,他理解人們承受的龐大痛苦,對此感到悲痛。

It can be difficult to imagine just how smoky Australian skies have become.



This pair of @NASA_Landsat images shows a smoke-free day compared to yesterday.



It's bad and getting worse https://t.co/sbeTQV15wn pic.twitter.com/YdOBEXin65