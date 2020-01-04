澳洲大火未來7天進入緊急狀態！　衛星照曝「生機綠→褐色」心痛對比

▲ 維多利亞州拜恩斯代爾（Bairnsdale）火勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）森林大火延燒數月，已經造成至少21人喪命與數十人失蹤，還有多達4.8億隻動物死亡。眼看4日東南部部分地區將迎來的強風與可能超過40度的高溫，恐怕使火勢進一步惡化，官員警告，「這將是非常危險的一天」。

4日截至目前為止，維多利亞州3處火勢一夜之間聚攏，形成6000公頃的大火。州政府宣布，10萬居民所在地區都市受災區域，敦促民眾撤離，目前還有21人下落不明。雪山（Snowy Mountains）較高海拔地區村庄居民被告知，現在離開已經太晚了，部分地區電話線路已經中斷。緊急服務部門警告留下的居民，若情況惡化，要待在室內避難。

▲ 新南威爾斯州南海岸小鎮本達隆（Bendalong）野火。（圖／達志影像／美聯社）

維多利亞州海岸大火肆虐的馬拉庫塔（Mallacoota）鎮約1000名遊客和居民受困，3日被海軍救出；首批脫困民眾約在4日上午抵達莫寧頓半島（Mornington Peninsula）。南澳袋鼠島（Kangaroo Island）多達1/4面積被燒毀，2人在大火中喪生。南澳州長馬歇爾（Steven Marshall）表示，弗林德斯蔡司國家公園（Flinders Chase National Park）大部分地區已經被吞噬。

新南威爾斯州當局已經宣布，進入為期一周的緊急狀態。成千上萬居民與遊客被警告，應盡快離開被列為旅遊禁區的沿海地區。目前該州有100多處火災，已經出動3000多名消防員，但仍有超過一半火勢尚未得到控制。

當地消防服務專員菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，4日對每個人來說都是漫長又艱難的一天，「我們掌握到已經發生的火災，但今天需要警惕的是，在這種炎熱、乾燥又有強風的情況下，可能有新的火災發生。」

▲ 大批民眾被迫撤離。（圖／路透）

這場大火始於2019年9月，除了人命和動物的生命以外，還摧毀多達1300多棟房屋，以及數百萬英畝的森林。根據氣象學家說法，氣候現象「印度洋偶極」是澳洲出現極端高溫的主要原因。再加上澳洲許多地區多年來一直面臨乾旱，使火勢更加容易蔓延。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周在一場記者會上對此表示，他理解人們承受的龐大痛苦，對此感到悲痛。

It can be difficult to imagine just how smoky Australian skies have become.



This pair of @NASA_Landsat images shows a smoke-free day compared to yesterday.



It's bad and getting worse https://t.co/sbeTQV15wn pic.twitter.com/YdOBEXin65 — Joshua Stevens (@jscarto) January 3, 2020



美國國家航空暨太空總署（NASA）去年7月拍攝的衛星照顯示，當時澳洲南端附近區域還是大片綠色。但3日同個區域的衛星照中，棕色煙霧幾乎完全覆蓋下方土地。時隔6個月的衛星照對比令人心寒，顯示澳洲這場幾十年來最嚴重的大火慘況。

NASA於3日公開衛星8號拍攝的照片，可見維多利亞州馬拉庫塔至奧爾博斯特（Orbost）間約90英里（約145公里）的範圍已經被森林大火中升進大氣層的黃褐色煙霧覆蓋。回顧7月24日的照片，同個地區還是生氣勃勃的綠色。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也公布更大範圍的照片，顯示澳洲上空的焦糖色煙霧，在南太平洋上空盤旋，形成白色的雲狀結構。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。