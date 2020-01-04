　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美空襲「滅伊朗精神人物蘇萊曼尼」　起因結果一次看…CNN：後果難收拾！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統 川普 Donald Trump。（圖／路透社）

▲川普下令空襲，外界卻分析「有勇無謀」。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自美國總統川普下令撤兵敘利亞後，原以為圓了「美國大兵回家」的夢，卻沒想到3日突下令空襲巴格達國際機場執行擊殺任務。任務中擊斃伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），導致美伊關係瞬間進入僵局，對此《CNN》分析，這項任務的影響已經超過斬首賓拉登與巴格達迪，不是簡單就能收場。

從一個承包商的死，演變成國際局勢動盪

起因自什葉派民兵（伊朗革命衛隊支持）對美軍駐守伊拉克基地進行突襲，其中包括上月27日美國民用承包商遭到火箭襲擊身亡，美方表示皆為蘇萊曼尼所策畫。上月29日美軍對伊拉克親伊朗民兵空襲；緊接上月31日美國駐伊拉克大使館遭到上萬民眾包圍攻擊，甚至一度強衝進館內的緩衝接待區，現場不僅放火燒掉監視塔、還攻破管制中心。當時美國總統川普在推特上表示：「倘若造成美方人員傷亡，將會不計一切代價反擊」。

雙方認知不同，怒火觸動戰火僅一線之隔

根據美方調查，認為31日的大使館攻擊事件明顯為「伊朗政府」煽動，在遭到入侵的第一時間，大使館就與美國防部連線，並且立即派出阿帕契直升機盤旋示警，接著派出500士兵抵達科威特「視狀況決定是否進入伊拉克」，這時外界尚未發現美方準備復仇。

清晨觸動三方怒火，美、伊朗、伊拉克全面進入戒備狀態

美駐伊拉克大使館遭到攻擊，讓川普心生憤怒，加上進入2020連任之路，對於美軍、美國人民的生命安全需有明顯作為。美軍在巴格達時間3日清晨，以無人機空襲，當場擊斃正準備自巴格達機場離開的伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯。

這場空襲發生後，立即引起伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）憤怒表示，「伊朗絕對將狠狠報復，這樣的殺戮行為伊朗人將被迫報仇」；伊朗外交部長也提到，「將會採取國際法律，因為美國的做法根本與國際恐怖份子無異」。

對此，伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）也指責，這是對伊拉克蓄意侵犯、國家尊嚴的攻擊。

▲▼ 美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

▲美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。

後果代價恐怕不是「隨便結束」

中東研究所資深研究員李斯特（Charles Lister）表示，這場空襲可以說是「美國做出最魯莽的攻擊」，甚至遠比斬首賓拉登、巴格達迪還要嚴重，這象徵著讓美國與伊朗原本看似緩和的狀態，再度陷入僵局，甚至沒有釐清美國在該地區「擁有力量不足，相對必須承擔的後果」。

《CNN》分析，川普上任後，對於伊朗的制裁從未寬鬆，甚至在日前油輪事件中，伊朗雖憤怒，但僅喊話及些許挑釁行為，最終都隨時間與談判慢慢淡化；然而此次美軍空襲擊殺伊朗第二靈魂人物蘇萊曼尼，勢必將局勢帶往劣勢。蘇萊曼尼之死，也將讓美伊的談判造成嚴重的損失，更可能讓極端組織趁勢崛起。此外，報導中也提到，伊朗可能將不會有直接攻擊的可能，但可以預料的是「挑釁行為將不會減少，就看美國如何應對」。

空襲後的全球影響

3日空襲結束後，美伊緊張局勢惡化，同時讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮，原油價格飆漲逾4％；3日美國股市下跌，美股4大指數從高點回落，3日的跌勢讓標普500指數本週週線下跌，結束連續5週的漲勢。

美國紐約、洛杉磯等大城進入戒備狀態，部分地鐵站需要安檢，預防伊朗報復，美政府也要求在伊朗的美國公民迅速徹離。俄羅斯外交部3日也發表聲明，美軍此舉影響中東地區的和平穩定，讓局勢升溫，俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏通話時，雙方也認為中東局勢升級之外，恐怕也讓國際安全造成負面影響。

▲▼伊朗少將指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

►「川普政府承擔後果」　伊朗駐聯合國大使：美將面臨嚴厲報復

►擊殺伊朗「靈魂人物」蘇萊曼尼　川普電視演說：是為了停止戰爭！

ET快訊
降落桃機前摔餐離座！　80歲翁動手打2名空姐
伊朗少將遭狙殺影片曝光！4導彈炸碎…僅剩左手「紅寶石戒」認身
網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！「小護士搶當王后」宮鬥慘敗
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨年倒數「當街點煙火筒」突爆炸...五官下秒慘遭炸爛　男遊客倒血泊慘死

醉妹沙灘「脫男友褲賞鳥」　「搖柱起手勢」驚呆家長…激吻達陣瞬間慘遭上銬！

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」警消破門…秒龜縮遭逮！

邀已婚性感女主播「到辦公室接吻」！ 　川普再爆性騷擾醜聞

美空襲伊朗…強生事先毫不知情！英議員：應給敵人驚喜而非盟友

美空襲「滅伊朗精神人物蘇萊曼尼」　起因結果一次看…CNN：後果難收拾！

《路透社》介紹3總統候選人　蔡英文愛動物、韓國瑜敢嗆媒體

「川普政府承擔後果」　伊朗駐聯合國大使：美將面臨嚴厲報復

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！「小護士搶當王后」宮鬥慘敗...遭打入冷宮

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

社會觀念讓「媽媽」這2字好沉重 他嘆：誰說小孩就是媽媽的使命

邀已婚性感女主播「到辦公室接吻」！ 　川普再爆性騷擾醜聞

美空襲伊朗…強生事先毫不知情！英議員：應給敵人驚喜而非盟友

美空襲「滅伊朗精神人物蘇萊曼尼」　起因結果一次看…CNN：後果難收拾！

《路透社》介紹3總統候選人　蔡英文愛動物、韓國瑜敢嗆媒體

「川普政府承擔後果」　伊朗駐聯合國大使：美將面臨嚴厲報復

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！「小護士搶當王后」宮鬥慘敗...遭打入冷宮

美國再改徵兵制？推特瘋傳「第三次世界大戰」　兵役登記網站過量當機

澳洲大火未來7天進入緊急狀態！　衛星照曝「生機綠→褐色」心痛對比

過年回家探親…埼玉34歲女補眠遇祝融亡　「找不到父親」屋內多具焦屍

色情網站賠22名女大生3.8億！　曝誘騙手法「私密影片親朋好友全看過」

青蛙快樂騎著鱘龍魚逛魚池　「濃情蜜意不分開」飼主出手拆散

彰化女半夜拿刀刺父頸動脈…轉頭冷血「關上門」　父流血過多無法求救慘死

4大藥妝通路年度熱賣美妝Top 1　超人氣隔離乳奪屈臣氏、康是美雙冠軍

名人住院「探訪人數」差很大！醫揭「病床冷清」竟因年輕犯這錯誤

莫忘世人苦人多　台中議長張清照寒冬送暖536低收入戶

「把命開玩笑嗎？」　宋楚瑜再開砲：別再把重要將領放同一架飛機上

台大挺蘇宏達惹議　學生會要求撤臉書PO文…「79票反對」校方不撤

從小就怕透天！大人1樓聊開「孩子在3樓大哭」超自責　人妻買房苦惱炸

DC《小丑》續集「合體蝙蝠俠」？導演認：有興趣

邀已婚性感女主播「到辦公室接吻」！ 　川普再爆性騷擾醜聞

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

被丟包38年　陳炯明：恨自己不怨父母

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

4導彈炸車隊　伊朗少將遭殺畫面曝

新郎婚禮聽見哥哥心跳聲感動淚崩

美再派3500人部隊部署中東！川普狂發推

愛上表姐夫…她自製毒珍奶殺表姊

烤披薩超臭　45cm脆皮蛇死在裡面

美軍炸死聖城軍指揮官　美股開盤挫跌油價飆漲

美軍炸死伊朗指揮官　道瓊跌233點

即／巴黎郊區持刀客隨機砍人　遭警擊斃

工讀生關東煮高湯「加料」引公憤

紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」

抱女兒拍畢業照！18年對比照曝光

導彈狙殺　伊朗少將被炸成碎片

更多熱門

相關新聞

伊朗駐UN大使：美將面臨嚴厲報復

伊朗駐UN大使：美將面臨嚴厲報復

伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）3日在美國的空襲中喪生。對此，伊朗駐聯合國（UN）大使拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）表示，此舉是違反國際法的非法行動與侵略行為，美國將面臨嚴厲報復。

美改徵兵制？兵役登記網站過量當機

美改徵兵制？兵役登記網站過量當機

擊殺伊朗將領「為護上百美人民安全」　蓬佩奧表肯定

擊殺伊朗將領「為護上百美人民安全」　蓬佩奧表肯定

伊朗誓言報復　紐約警察全面戒備

伊朗誓言報復　紐約警察全面戒備

擊殺伊朗「靈魂人物」蘇萊曼尼　川普：是為了停戰

擊殺伊朗「靈魂人物」蘇萊曼尼　川普：是為了停戰

關鍵字：

川普伊拉克伊朗蘇萊曼尼分析空襲

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

張國煒評黑鷹　國防部回應了

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

新竹女大生遭性侵！好友狂敲門…他冷笑1句話超扯

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

網友敲碗成功「阿信」甜PO照：終於在一起了

更多

最夯影音

更多
賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～
參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面