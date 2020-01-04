美空襲「滅伊朗精神人物蘇萊曼尼」　起因結果一次看…CNN：後果難收拾！

▲川普下令空襲，外界卻分析「有勇無謀」。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

自美國總統川普下令撤兵敘利亞後，原以為圓了「美國大兵回家」的夢，卻沒想到3日突下令空襲巴格達國際機場執行擊殺任務。任務中擊斃伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），導致美伊關係瞬間進入僵局，對此《CNN》分析，這項任務的影響已經超過斬首賓拉登與巴格達迪，不是簡單就能收場。

從一個承包商的死，演變成國際局勢動盪

起因自什葉派民兵（伊朗革命衛隊支持）對美軍駐守伊拉克基地進行突襲，其中包括上月27日美國民用承包商遭到火箭襲擊身亡，美方表示皆為蘇萊曼尼所策畫。上月29日美軍對伊拉克親伊朗民兵空襲；緊接上月31日美國駐伊拉克大使館遭到上萬民眾包圍攻擊，甚至一度強衝進館內的緩衝接待區，現場不僅放火燒掉監視塔、還攻破管制中心。當時美國總統川普在推特上表示：「倘若造成美方人員傷亡，將會不計一切代價反擊」。

雙方認知不同，怒火觸動戰火僅一線之隔

根據美方調查，認為31日的大使館攻擊事件明顯為「伊朗政府」煽動，在遭到入侵的第一時間，大使館就與美國防部連線，並且立即派出阿帕契直升機盤旋示警，接著派出500士兵抵達科威特「視狀況決定是否進入伊拉克」，這時外界尚未發現美方準備復仇。

清晨觸動三方怒火，美、伊朗、伊拉克全面進入戒備狀態

美駐伊拉克大使館遭到攻擊，讓川普心生憤怒，加上進入2020連任之路，對於美軍、美國人民的生命安全需有明顯作為。美軍在巴格達時間3日清晨，以無人機空襲，當場擊斃正準備自巴格達機場離開的伊朗高階將領「聖城旅」（Quds Force）將領蘇萊曼尼、親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯。

這場空襲發生後，立即引起伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）憤怒表示，「伊朗絕對將狠狠報復，這樣的殺戮行為伊朗人將被迫報仇」；伊朗外交部長也提到，「將會採取國際法律，因為美國的做法根本與國際恐怖份子無異」。

對此，伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）也指責，這是對伊拉克蓄意侵犯、國家尊嚴的攻擊。

▲美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。

後果代價恐怕不是「隨便結束」

中東研究所資深研究員李斯特（Charles Lister）表示，這場空襲可以說是「美國做出最魯莽的攻擊」，甚至遠比斬首賓拉登、巴格達迪還要嚴重，這象徵著讓美國與伊朗原本看似緩和的狀態，再度陷入僵局，甚至沒有釐清美國在該地區「擁有力量不足，相對必須承擔的後果」。

《CNN》分析，川普上任後，對於伊朗的制裁從未寬鬆，甚至在日前油輪事件中，伊朗雖憤怒，但僅喊話及些許挑釁行為，最終都隨時間與談判慢慢淡化；然而此次美軍空襲擊殺伊朗第二靈魂人物蘇萊曼尼，勢必將局勢帶往劣勢。蘇萊曼尼之死，也將讓美伊的談判造成嚴重的損失，更可能讓極端組織趁勢崛起。此外，報導中也提到，伊朗可能將不會有直接攻擊的可能，但可以預料的是「挑釁行為將不會減少，就看美國如何應對」。

空襲後的全球影響

3日空襲結束後，美伊緊張局勢惡化，同時讓外界對這個蘊藏豐富原油地區爆發衝突感到憂慮，原油價格飆漲逾4％；3日美國股市下跌，美股4大指數從高點回落，3日的跌勢讓標普500指數本週週線下跌，結束連續5週的漲勢。

美國紐約、洛杉磯等大城進入戒備狀態，部分地鐵站需要安檢，預防伊朗報復，美政府也要求在伊朗的美國公民迅速徹離。俄羅斯外交部3日也發表聲明，美軍此舉影響中東地區的和平穩定，讓局勢升溫，俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏通話時，雙方也認為中東局勢升級之外，恐怕也讓國際安全造成負面影響。

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

►「川普政府承擔後果」 伊朗駐聯合國大使：美將面臨嚴厲報復

►擊殺伊朗「靈魂人物」蘇萊曼尼 川普電視演說：是為了停止戰爭！