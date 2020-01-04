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紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」　大家最愛4號：有安全感

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▲▼紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」　大家最愛4號：有安全感。（圖／翻攝推特「gplatinum_」）

▲1到5號，你喜歡哪一個？（圖／翻攝推特「gplatinum_」）

記者張靖榕／綜合外電報導

推特日前出現一篇推文，一名男網友問紐約的朋友們，搭地鐵都坐在哪裡？文章才推出3天，已經成了整個北美地區的發燒話題，甚至連政紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）、民主黨紐約市議員強森（Corey Johnson）都想參一咖。

紐約地鐵與台北捷運座位安排方式不同，車廂裡同樣分成與行進方向平行，以及與行進方向垂直，但紐約地鐵與行進方向平行的座位是3人座。根據「CBS New York」報導，「我的紐約客們，大家都坐哪個位置啊？」網友gplatinum_於元旦上午10點左右發文，並附上車廂內的圖片，讓大家從1到5號位置裡習慣或喜歡坐那一個。

▲▼紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」　大家最愛4號：有安全感。（圖／翻攝推特「gplatinum_」）

▲包蒂斯塔（Gabriel Bautista）的貼文吸引許多紐約客留言。（圖／翻攝推特「gplatinum_」）

文章有1.86萬人按讚，2300人紛紛回應，「我選4，因為這樣有3和5幫我擋著，比較有安全感」、「4是給身材嬌小的女孩坐的，腳還可以靠在3的椅子邊邊」、「長途的話是4，其他時候會選1」、「毫無疑問就是4」、「5，空間最大」、「3和4是最爛的，1和5最棒。」

許多名人和政治咖也加入回應，如彭博就PO出一張照片，是他站在車廂內低頭看報紙，「我都是站著的」；強森則是每個位置都坐過，還排了喜好順序「1、4、3、5、2」。

CBS記者主動和原PO聯繫，得知對方是一名20歲大學生，名叫包蒂斯塔（Gabriel Bautista），而他想問這個問題的原因，純粹是當時上車後，發現車廂都沒人，才會想到在網路上瞎聊一會。包蒂斯塔說，「我決定拍個照放到推特問問大家，我完全沒想到結果討論變得那麼熱烈。」


 

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