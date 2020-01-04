恐威脅網路安全！美軍陸戰隊也發佈「抖音禁令」　限制公用機下載

▲美國陸戰隊限制下載抖音。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國海軍與陸軍先前都禁止軍官在政府發的手機中使用時下最流行的「TikTok」（即中國短片平台「抖音」），美國陸戰隊也在3日宣布跟進，以避免重要軍事情報遭到中國竊取。

綜合外媒報導，美軍陸戰隊網路空間司令部（Marine Corps Cyberspace Command）上尉阿勒漢德羅（Hector Alejandro）指出，「TikTok」將被禁止在政府公發的通訊設備中使用，「這個決定與我們抵禦現有與新興威脅的方向一致，我們將會繼續保護並捍衛網路安全」。美軍陸戰隊也是第3個以「威脅安全」為由，禁用TikTok的軍種。

美國軍方認為，TikTok的中國經營者中包含了當局政治人物，並擔憂其會藉著TikTok蒐集美國人民的情報資訊，美國國防部在12月中通知員工表示，「要當心你所下載的App，注意手機中是否有異常的簡訊，並且要立即刪除，也要刪掉TikTok，避免暴露任何個人信息」。

CNN報導指出，抖音並不是第一個受到美國質疑的中國科技企業，先前華為也飽受川普政府的批評，還被列入了「黑名單」中。不過，TikTok可以錄影片、用獨特的舞步加上洗腦歌，也能跟朋友分享短片，明顯比華為的設備更普及，早已經在美國引發熱潮，尤其受到青少年喜愛。

《紐約時報》引述App分析公司「Sensor Tower」的數據指出，TikTok在過去一年的下載次數超過7.5億次，比去年同期增長了33％，更大幅超過其他熱門的社群平台，如臉書、IG、YouTube或Snapchat。

