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美軍擊斃「伊朗007」川普：早就該除掉了　增派3500人部署中東

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▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國將伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）擊殺後，面對中東情勢陡升，已經增派至少3000人部隊。總統川普才看似履行了選前政見，讓美國大兵回家，如今又派兵重回老地方，但對於造成情勢轉折豪不後悔，「他（蘇萊曼尼）好多年前早就該被除掉了」。

綜合外電報導，美國五角大廈已經派遣3000到3500名士兵赴中東地區，為美軍及相關設施人員，可能遭到伊朗任何形式的報復做準備。2名國防部官員指出，最新部署的部隊為美軍第82空降師（82nd Airborne Division），他們在一周前就已經接獲命令，準備隨時接令部署，因應美國和伊朗在伊拉克瞬息萬變的情勢。

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）在國際赫赫有名。（圖非本次行動／達志影像／美聯社）

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍第82空降師（82nd Airborne Division）及伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第82空降師在空襲後，被迅速安排部署到中東地區。（圖非本次行動／達志影像／美聯社）

由於白宮直至美東時間3日下午還未公布，五角大廈另一名官員選擇匿名透露，這次也有其他不同的特殊任務部隊，同樣被部署到中東地區。此次出發的是第82空降師第一旅戰鬥隊成員，將被分別部署到中東數個地點，第504空降步兵團第2營的750名官兵，稍早已經抵達科威特（Kuwait）。

美軍3日凌晨空襲巴格達國際機場，精準打擊蘇萊曼尼，連同親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也一併擊殺。蘇萊曼尼對伊朗影響力至關重要，美軍殺害他形同殺害伊朗總統；伊朗政府第一時間表示，蘇萊曼尼是剿滅伊斯蘭國（ISIS），及壓制蓋達組織的強有力推手，現在卻死於美國的「國際恐怖主義」，因此誓言復仇。

▼ 巴格達國際機場，空襲後的殘骸。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

川普則在連發推特，表示蘇萊曼尼過去已經殺害或重傷數千名美國人，近期甚至密謀殺死更多人，「但被逮到了」，「他和百萬人的死亡有直接關係，包括最近大量伊朗示威者的死。」伊朗人民2019年末發起的反政府示威，在短短40天內已有1500人遭鎮壓死亡。

「蘇萊曼尼被自己國家的人感到討厭和恐懼」，川普說，儘管[伊朗政府多麼努力讓外界相信舉國為此哀悼，但人民根本沒那麼難過，「他好多年前早就該被除掉了」！

▼ 川普稱蘇萊曼尼早該被除掉了。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國總統川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
張國煒「讓軍官擠同架黑鷹的人該槍斃」　國防部回應了
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