美軍擊斃「伊朗007」川普：早就該除掉了　增派3500人部署中東

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國將伊朗少將菁英部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)擊殺後,面對中東情勢陡升,已經增派至少3000人部隊。總統川普才看似履行了選前政見,讓美國大兵回家,如今又派兵重回老地方,但對於造成情勢轉折豪不後悔,「他(蘇萊曼尼)好多年前早就該被除掉了」。

綜合外電報導,美國五角大廈已經派遣3000到3500名士兵赴中東地區,為美軍及相關設施人員,可能遭到伊朗任何形式的報復做準備。2名國防部官員指出,最新部署的部隊為美軍第82空降師(82nd Airborne Division),他們在一周前就已經接獲命令,準備隨時接令部署,因應美國和伊朗在伊拉克瞬息萬變的情勢。

▲▼美軍第82空降師(82nd Airborne Division)在國際赫赫有名。(圖非本次行動/達志影像/美聯社)

▲美軍第82空降師在空襲後,被迅速安排部署到中東地區。(圖非本次行動/達志影像/美聯社)

由於白宮直至美東時間3日下午還未公布,五角大廈另一名官員選擇匿名透露,這次也有其他不同的特殊任務部隊,同樣被部署到中東地區。此次出發的是第82空降師第一旅戰鬥隊成員,將被分別部署到中東數個地點,第504空降步兵團第2營的750名官兵,稍早已經抵達科威特(Kuwait)。

美軍3日凌晨空襲巴格達國際機場,精準打擊蘇萊曼尼,連同親伊朗民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)也一併擊殺。蘇萊曼尼對伊朗影響力至關重要,美軍殺害他形同殺害伊朗總統;伊朗政府第一時間表示,蘇萊曼尼是剿滅伊斯蘭國(ISIS),及壓制蓋達組織的強有力推手,現在卻死於美國的「國際恐怖主義」,因此誓言復仇。

▼ 巴格達國際機場,空襲後的殘骸。(圖/路透)

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....

川普則在連發推特,表示蘇萊曼尼過去已經殺害或重傷數千名美國人,近期甚至密謀殺死更多人,「但被逮到了」,「他和百萬人的死亡有直接關係,包括最近大量伊朗示威者的死。」伊朗人民2019年末發起的反政府示威,在短短40天內已有1500人遭鎮壓死亡。

「蘇萊曼尼被自己國家的人感到討厭和恐懼」,川普說,儘管[伊朗政府多麼努力讓外界相信舉國為此哀悼,但人民根本沒那麼難過,「他好多年前早就該被除掉了」!

▼ 川普稱蘇萊曼尼早該被除掉了。(圖/達志影像/美聯社)

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!