台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

▲調查指出，逾6成受訪者擔心未來是否有足夠的積蓄，能夠舒適過退休生活。（圖／翻攝自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

根據最新調查指出，逾6成受訪者擔心未來是否有足夠的積蓄，能夠舒適過退休生活，滙豐銀建議，民眾在財務規劃時，可具體化想要的生活方式，搭配健康照護保險規劃與財富傳承作為考量，同時也可靠1招補足保障、傳承等退休規劃的缺口。

依照壽險公會統計，2018年國人人壽保險有效契約平均保額約80萬元，若以保險規劃的雙十定律來說，個人的合理保額規劃應落在年收入的10倍，以2018年台灣的人均GDP計算約763萬元推估，顯示國人保險保障仍存在缺口。

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滙豐（台灣）商業銀行財富管理業務管理部資深副總裁曾詩如表示，台灣人愈來愈注意自己的健康，希望在超高齡社會中持續維持生活品質，如今國人平均壽命已超過80歲，不僅將有更多時間享受生活，也會有更長的退休生活需規劃。

另據滙豐集團調查顯示，超過6成的台灣人擔心是否有足夠積蓄過舒適的退休生活，並有6成7的民眾擔心日益升高的健康照護費用。

曾詩如建議，民眾在財務規劃時，可具體化想要的退休生活，搭配著健康照護的保險規劃與財富傳承計畫，綜合考量後進行配制，利用適合的投資理財與保險產品規劃，確保退休生活享有充裕的支出所需，並留有可傳承後代之份額。

另在資產傳承規劃部分，滙豐銀行以「安聯人壽美利傳家外幣利率變動型終身保險」為例，該產品提供客戶本人的終身保障守護，並設有2、6年期等多種繳費年期，以美元收付也享有增值回饋金的機會，提供有資產傳承需求的客戶更多選擇。

至於保障規劃的部份，可以選擇多次給付的重大傷病險，並以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，提供客戶多重保障。