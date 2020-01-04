外資2019年10大買超股由電子、金融包辦　2020趨勢法人這樣看

▲ 2019年外資前10大買超個股，由電子、金融股包辦。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年台股以上漲23%封關，回顧2019年外資前10大買超個股，由電子、金融股霸榜；展望2020年，法人表示，大型權值股一直以來都是外資買超重點；此外，金融股則可以持續作為防禦性標的。

根據統計，外資在2019年買超的前10大股票為緯創（3231）、鴻海（2317）、上海商銀（5876）、永豐金（2890）、華邦電（2344）、台積電（2330）、光寶科（2301）、第一金（2892）、華南金（2880）、京元電子（2449），從榜單上來看，全數為電子股以及金融股。

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緯創（3231）去年獲外資買超69萬3,146張，股價年漲幅達48.43%。其11月營收841.76億元，月增5%、年增9.3%。累計1-11月合併營收為7921.2億元，較去年同期減少1.33%。受到中美貿易戰影響，緯創將於越南設立子公司，合計將投注新台幣85.75億元建置，以因應業務發展、策略規劃需要，以及未來產能擴充所需。

鴻海（2317）2019年歷經創辦人郭台銘交棒投下震撼彈、劉揚偉接任董座大位、首辦法說會，以及iPhone 11銷售強勁等眾多消息，推升股價2019全年漲幅28.2%，市值增加超過2800億元，外資全年累積買超逾67萬張。

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

台積電（2330）股價2019年從225.5元一路攀升，進入11月，正式突破300元關卡，更於12月17日以345元創下歷史天價，等於是2019年之中的最高漲幅、達52.99%。市值更衝上8.94兆元，問鼎9兆元大關。2019年封關收在331元，一年來漲46%，市值足足增加2.74兆元。

半導體測試龍頭京元電（2449）去年股價漲幅達64.3%，受惠中美貿易轉單效應，帶動中國大陸廠產能供不應求，2019年業績表現亮眼、是近五年來最好的；而今年受惠5G晶片、基地站等測試需求，加上多鏡頭帶動CIS（CMOS影像感測器）測試等動能激勵，全年毛利率挑戰三成，今年營收、獲利可望挑戰新高。

法人指出，外資買超前10大股票通常變動不大，主要集中在大型權值股。以台積電為例，就是一個「進可攻、退可守」的標的，雖不一定看好台積電後市，但因權重高、與指數相關最大，跌下來也無傷大雅；在金融股部分，法人認為，在2020年利率變動機會不大的情況下，金融股波動相對穩定，可作為防禦性的投資標的。