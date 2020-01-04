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勞保局e化服務上線！　投保可直接線上預辦加保或退保

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局e化服務上線！（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保局為讓投保單位更加便利投保或退保，自今年1月起，建立「e化服務系統」只要確認員工預定到、離職日前10日內預辦員工加保或退保，讓申報作業更便利。

勞保局表示，由於投保單位反映，早已確定員工到職日期，但因到職當日疏漏申報加保，導致影響員工權益，希望勞保局能夠提供更方便作業方式，因此回應投保單位需求，勞保局108年就已完成，針對已申辦「e化服務系統」之單位提供勞工保險得線上預辦加、退保作業，並訂定試辦作業要點，預計自109年1月上線。

請繼續往下閱讀...

所以，只要是勞保局的網路申辦單位(含職業工會、漁會)，可於確認勞工預定到職、入會、到訓或離職、退會、結（退）訓日前10日內線上預辦加保或退保，保險效力並自投保單位預定的加、退保當日生效。

勞保局提醒，投保單位預辦的加、退保資料，會在預定日期的當日晚上24時收檔，如果員工實際到、離職日期早於或晚於原先預定的加、退保日，在原預定的加、退保資料上傳收檔前可作線上更正或刪除，但是，收檔後即無法線上更正或刪除，就必須要以書面來函並檢附相關佐證資料，由勞保局審核辦理。

最後，勞保局強調，成為勞保局的網路申辦單位後，除了在申報員工加保、退保、投保薪資調整及育嬰留職停薪續保、復職的作業會更加便利、快捷，現在還增加了預辦加、退保功能。

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