踩到金管會紅線！　街口「託付寶」有規避監理問題

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「街口支付 託付寶」廣告打出透過街口的電子支付帳戶買基金，保證年收益1.5%，再度踩到金管會紅線，認為有規避監理的問題；街口投信今（3）日澄清，內容提及街口投信及該公司基金，均未經本公司審閱與同意，與本公司業務無涉。

街口支付在2018年曾預告推出「街口託付帳戶」，號稱為台版餘額寶，並在宣傳中保障年收益1.2%至1.8%，不過卻踩到金管會紅線，要求要調整行銷內容，如今再度刊出「街口支付 託付寶」廣告，打出保證年收益1.5%，再度引發各界關注。

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街口投信發出聲明指出，街口支付所發布的「街口支付 託付寶」相關廣告，內容提及街口投信及該公司基金，均未經本公司審閱與同意，與本公司業務無涉，將恪守投信投顧相關從業規範，並善盡善良管理人的義務與職責。

至於保證收益一事，街口投信澄清，以往績效不保證基金的最低投資收益，強調公司基金都經過金管會核准或申報生效，但不表示絕無風險；除盡善良管理人的注意義務外，不負責基金的盈虧，也不保證最低收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

證期局官員表示，因應銀行局修正民眾可透過電子支付購買投信發行的新台幣計價基金相關規定，證期局也配合修正投信投顧公會自律規範，若未來想要以這種方式買基金，就必須要修改合約後，才能與電支機構合作。

證期局官員指出，電支平台不可做涉及基金銷售業務及廣告，因此投信若要與電支平台合作，必須要先核閱相關規範；至於對該廣告是否進行處分，官員則說，只能管到街口投信，而託付寶的母公司是街口金融科技公司。