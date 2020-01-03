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宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：HTC扶搖直上指日可待

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▲宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：HTC扶搖直上指日可待。（圖／網友提供）

▲宏達電尾牙盛大登場。（圖／網友提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（3）日由董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持尾牙，談到今年展望，王雪紅表示，迎接5G的到來，相信AR、VR、AI、5G、區塊鏈整個平台可以打好基礎，雖然科技還需要時間的孕育，但是宏達電扶搖直上指日可待。

宏達電尾牙今年在南港展覽館2館席開200多桌，由黃子佼、楊千霈擔任主持人，並邀請到藝人周興哲演出，開場由王雪紅攜手Yves Maitre共同完成「HTC」的LOGO沙畫，並特別感謝在場的每一位員工在過去一年的辛勞。

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▲宏達電尾牙談今年展望　王雪紅：HTC扶搖直上指日可待。（圖／網友提供）

▲宏達電尾牙由董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持。（圖／網友提供）

王雪紅致詞時首先感謝在場的每位夥伴，讓宏達電有這麼好的創新向前，並回顧2019年的種種成績，包括1月在CES發表的VIVE Pro Eye囊括28項大獎，更被時代雜誌評選為「2019年最佳發明（Best Inventions of 2019）」之一。

王雪紅分享，宏達電在2019年也發表全世界首個5G mobile smart hub產品，還有VIVE FOCUS PLUS、COSMOS，並建立很多核心技術，讓宏達電可以朝向AI的方向前進，而且在軟體方面有VIVEPORT、VIVE Reality，不僅讓宏達電到達平台的階段，甚至不斷精進內容。

▲宏達電董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持尾牙。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏達電董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持尾牙。（圖／記者姚惠茹攝）

王雪紅指出，相信宏達電2020在AI上會有非常好的成果，因為5G時代的到來，上傳下載的速度達100倍，又有低延遲的特性，可以讓AR、VR、AI、5G、區塊鏈整個平台加速成長，雖然科技還需要時間的孕育，但是宏達電扶搖直上指日可待。

最後王雪紅強調，2019年宏達電最重要的事情就是迎來卓越的執行長Yves Maitre， 並提到Yves不僅是老朋友，而且能力非常強、個性友善，尤其他對全世界的營運商都很熟悉，相信在5G時代的到來可以再次把宏達電帶到世界各地，讓宏達電的價值呈現倍數成長。

隨後執行長Yves Maitre致詞，強調相信宏達電會不斷突破，因為他看到同仁們無盡的能量，尤其是董事長王雪紅更是擁有滿滿的能量，還透露大家前進CES是為了看見創新，但是他認為創新就在宏達電，而且每個團隊都已經有創新產品的目標。

Yves Maitre表示，2020是非常魔幻的一年，因為宏達電在2020年要改變世界，他甚至希望趕緊來到2021年，因為這樣就可以趕快看到宏達電團隊的創新產品，甚至不僅是產品，還有服務和生態圈，相信2020年是宏達電轉換的一年，他很期待這一年跟大家一起奮鬥。

▲宏達電董事長王雪紅和執行長Yves Maitre共同主持尾牙。（圖／記者姚惠茹攝）

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