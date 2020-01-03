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中國大陸控制影子銀行成效超乎預期　惠譽：仍應注意傳染風險

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▲▼ 中國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸降低影子銀行資產優於預期，將有助金融穩定，但惠譽提醒，是還是要注意與銀行間的傳染風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

惠譽信評今（3）日表示，中國大陸遏止影子銀行風險的決心超乎預期，導致影子銀行資產下降的速度較預期更快，在中國大陸境內經濟成長放緩、中美貿易摩擦的大環境下，惠譽認為，中國大陸今年持續控制對影子銀行的活動。

所謂影子銀行是只提供和傳統商業銀行類似的非銀行中介機構，惠譽信評表示，銀行與非銀金融機構間的潛在傳染風險會因為影子銀行的資產下降，而有所緩和。惠譽信評表示，2013年到2017年影子銀行超過四倍增長後，2018年初以來縮水了兩成，占GDP的比率有從2017年的70%，降低至2019年的50%，速度下降超乎預期，惠譽認為，到了2019年底恐已經降低為47%。

請繼續往下閱讀...

但是借貸人的融資壓力恐怕會持續，惠譽表示，相對於銀行貸款風險偏好而言，影子銀行的借款人信用狀況普遍較弱，融資渠道不可能完全移轉至銀行，而如果影子銀行融資渠道減少，很可能會導致借款人信用事件和違約數量增加，尤其是在經濟成長放緩的情況下，對於民營的企業更為嚴重。

惠譽預計，2020年透過非銀金融機構資產管理產品進行放貸的各類影子銀行信貸資產質量惡化的情況更趨明顯。而這些已經反映在信託公司信貸產品領域、房地產信託產品違約率上升，信託公司是影子銀行重要的信貸中介，約占影子銀行融資活動的三成，根據中國信託業協會的數據，去（2019）年第3季風險項目包含延遲付款和違約項目占信託資產管理總額的比例增長超過一倍，由1%增長到2.1%。

惠譽認為，中國大陸政府將繼續對非銀金融機構的信貸仲介活動進行有序的調控，這應該有助於降低影子銀行活動的潛在傳染風險、降低威脅，穩定金融體系。

儘管短期內可能會暴露更大的系統脆弱性，但中國大陸更加完善、透明度更高的監管框架將有助於更好的協調風險和出台激勵措施，也可以更有效減少銀行和其他金融機構在部分資產管理產品方面的或有負債，促成更能反應風險的有效定價，遏止金融體系內的道德風險。

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