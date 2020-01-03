影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

記者林淑慧／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布最新飛航安全評比結果，長榮航空不僅連續七年榮登全球前二十大(Top-20)最安全航空公司的行列，今年飛安評比排名更是大躍進，獲得全球第三名佳績。

▲長榮航空連續七年榮登國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com全球前二十大最安全航空公司的行列，並獲得第三名的佳績。（圖／長榮航空提供）

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AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球405家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

依據AirlineRatings.com昨天公布最新飛航安全評比結果，今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、國泰航空等國際知名航空公司。

長榮航空表示，自開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，挹注公司營運表現可期。

依據財報，長榮航空2019年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較前年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

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