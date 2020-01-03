　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布最新飛航安全評比結果，長榮航空不僅連續七年榮登全球前二十大(Top-20)最安全航空公司的行列，今年飛安評比排名更是大躍進，獲得全球第三名佳績。

▲長榮航空連續七年榮登國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com全球前二十大最安全航空公司的行列，並獲得第三名的佳績。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空連續七年榮登國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com全球前二十大最安全航空公司的行列，並獲得第三名的佳績。（圖／長榮航空提供）

請繼續往下閱讀...

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球405家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

依據AirlineRatings.com昨天公布最新飛航安全評比結果，今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、國泰航空等國際知名航空公司。

長榮航空表示，自開航以來致力於鞏固飛航安全，至今已深獲國際各專業評鑑機構一致的肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，挹注公司營運表現可期。

依據財報，長榮航空2019年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較前年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

其他人也看了這些～

►搭機要保溼，這款面膜CP值很可以！

ET快訊
黑鷹罹難者均坐前排　專家研判「遭正面撞擊」墜毀
武漢「不明肺炎」增至44例！重症11例　追蹤觀察121名密切
跟父親吵架遭丟包西班牙小島39年！陳炯明終取得返台文件
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣蝶閥龍頭捷流閥業下周一上櫃　掛牌參考價每股78元

名導演李安、Adidas供應商也加碼　經部：九家中小企業投資43億元拚升級

高教機量產為長期營運轉機　航太龍頭漢翔未來五年在手訂單上看千億

國際油價回落　專家預估下周油價可望終結漲勢

展望2020年度經濟表現　經長：台商回台投資有望延續成長動能

統一超OPEN POINT流通點數破1500億　搶攻會員經濟獲利衝

遠東集團策展生態園區向下紮根　手作多肉植物盆栽近距離親近自然

專家預估下周油價出爐　汽油將連四漲加油要快

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

國賓許育瑞推動集團義賣送暖　募集百萬捐贈馬偕醫院照護基金

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

馬麻結婚「丟扇離開」阿金緊緊跟隨 叼扇目送禮車面露不捨：要幸福喔！

台指期開高走低...高低點相差202點！　分析師：短線宜保守、看外資是否換手成功

中國大陸控制影子銀行成效超乎預期　惠譽：仍應注意傳染風險

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

邱純枝喊「2020是東元數位元年」　個人化空調要導入「雲端維修App」

理財周刊／總統大選開打 台股趁勢追擊

2020年美股續有上漲動能　但須小心總統大選帶來的波動

期交所將在春節前調高部分契約保證金　月底回調

抵銷低利衝擊！銀行高階主管　看好「媲美星港財管方案」手續費收入

去美化效應發酵　股后精測全年營收33.9億元創高　

新台幣仍守30元關卡　收盤升值0.9分收30.105元兌1美元

行李塞滿沒位子！薩摩耶犬叼白衣往外扔　怒吼：怎麼敢離開我

台指期開高走低...高低點相差202點！　分析師：短線宜保守、看外資是否換手成功

大勢男星加油站打工巧遇Suho　真的當上EXO經紀人了！

新專輯進度8.88%　盧廣仲先推DVD...加碼公開「吃早餐哲學」！

吳宗憲跨年唱一半…機車男衝上台！夏語心曝「阿Ken拿麥救火」內幕

打破重力！喵皇「倒立喝水」...14秒驚呆7千人　她苦笑：以為養壁虎

中國大陸控制影子銀行成效超乎預期　惠譽：仍應注意傳染風險

生完小孩馬上開工「真的有懷孕嗎？」　濱崎步被疑找代理孕母…親自給出解答

長江又一物種消失　「中國淡水魚之王」長江白鱘已滅絕

他們同個人！　《寄生上流》地下室男是「玄彬未婚妻舅舅」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

日圓反彈走揚！匯價創兩周以來新高　哈日族荷包又縮水

創歷史新高！勞動基金大賺4,127億元　每位勞工有望分紅1萬9千元

放大年終獎金　王道數位帳戶活儲利率飆1.68%

李安、Adidas供應商也加碼　九家中小企業投資43億元拚升級

鴻海尾牙超強卡司1/22登場　張惠妹、 信、聲林之王共53名藝人輪番演唱

新年開紅盤　美股逼近歷史高點

大客戶撐腰　京元電開春很旺

台酒推限量OMAR威士忌　將受歡迎

伊朗少將遭美軍擊殺　油價應聲飆漲、金價觸及4個月高點

謝金河：高價股為什麼愈來愈多？

影／八大重劃區夯！　房產達人剖析何處是可入手區和地雷區

高教機量產為長期營運轉機　漢翔：未來五年在手訂單上看千億

世界收購格芯新加坡廠完成交割

新台幣漲勢收斂！今開盤貶值0.6分　29字頭是否再出現成焦點

更多熱門

相關新聞

最新安全航空評比！長榮全球第三

最新安全航空評比！長榮全球第三

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com 昨（2）日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續7年榮登全球前20大（Top-20）最安全航空公司的行列，並獲得第三名的佳績。

2020全球最安全航空　長榮獲第3

2020全球最安全航空　長榮獲第3

長榮機上酒菜單新設計　元旦亮相

長榮機上酒菜單新設計　元旦亮相

長榮航空飛行學院將在台招生！

長榮航空飛行學院將在台招生！

長榮APP優化　相機就可掃護照

長榮APP優化　相機就可掃護照

關鍵字：

長榮航空AirlineRatings.com

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

小彬彬欠債800萬「4個月暴瘦21kg」！　日夜酗酒中毒…兒子氣炸翻臉

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

即／台中拖板車+貨車翻覆　1男1女命危搶救中

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面